ANDAMENTI E TITOLI BORSA ITALIANA OGGI MERCOLEDÌ 6 LUGLIO 2022/ In cerca di rimbalzo

PER PIAZZA AFFARI TANTI DATI IN ARRIVO

Non mancano alcuni dati macroeconomici interessanti in diffusione nella giornata di oggi. Alle 8:00 conosceremo gli ordini all’industria tedesca di maggio. Alle 9:00 toccherà alla produzione industriale spagnola di maggio. Alle 11:00 sarà la volta delle vendite al dettaglio europee di maggio. Alle 16:00 dagli Usa arriverà la lettura finale dell’Indice ISM non manifatturiero di giugno. Dagli Usa arriveranno anche i verbali dell’ultima riunione del Fomc della Fed.

CHIUSURA BORSA ITALIANA, ANDAMENTI E TITOLI/ Oggi venerdì 4 luglio 2022: MIB -0,05%

Ieri la Borsa italiana ha chiuso in calo del 2,98% a 20.708 punti. Sul listino principale si è messa in luce Amplifon con un +2,5%. Superiori al mezzo punto percentuale anche il rialzo di Diasorin (+0,8%). Molto male, invece, Tenaris (-8,2%), Iveco (-7,3%) e Leonardo (-7,2%). Lo spread tra Btp e Bund è salito sopra i 208 punti base.

BORSE & MERCATI/ Le ultime scelte dolorose in arrivo per gli investitori

