ANDAMENTI E TITOLI BORSA ITALIANA OGGI MERCOLEDÌ 8 FEBBRAIO 2023/ Attese trimestrali

PIAZZA AFFARI PROVA A SALIRE VERSO I 27.500 PUNTI

Non mancano alcuni dati macroeconomici interessanti in diffusione nella giornata di oggi. Alle 8:45 conosceremo il tasso di occupazione francese nel quarto trimestre del 2022. Alle 10:00 l’Istat renderà note le vendite al dettaglio di dicembre. Alle 16:00 dagli Usa arriveranno vendite e scorte all’ingrosso. Alle 16:30 toccherà alla variazione settimanale delle scorte di petrolio. In giornata è prevista l’emissione di titoli di stato tedeschi con scadenza a sette anni. Da Wall Street è attesa la trimestrale di Uber, da Parigi quelle di Societe Generale e Total, mentre a Piazza Affari quelle di Banca Mediolanum, Bper, Cementir e Fos.

Ieri il Ftse Mib ha chiuso in rialzo dello 0,36% a 27.118 punti. Sul listino principale si è messa in luce Saipem con un +5,2%. Superiori al punto percentuale anche i rialzi di Banco Bpm (+1,9%), Bper (+1,6%), Eni (+1,5%), Fineco (+1,6%), Hera (+1,8%), Italgas (+1,3%), Telecom Italia (+2,3%), Tenaris (+1,1%) e Terna (+1,3%). Amplifon ha fatto peggio di tutti con un -2,5%. Superiori al mezzo punto percentuale anche i cali di Amplifon (-2,5%), Buzzi (-0,9%), Campari (-1,3%), Interpump (-1,5%), Pirelli (-2,2%) e Prysmian (-0,8%). Lo spread tra Btp e Bund è salito sopra i 187 punti base.

