ANDAMENTI E TITOLI BORSA ITALIANA OGGI VENERDÌ 15 LUGLIO 2022/ In cerca di rimbalzo

Sono tanti i dati macroeconomici attesi in diffusione nella giornata di oggi. Alle 8:00 conosceremo l’indice dei prezzi all’ingrosso in Germania a giugno. Alla stessa ora verrà diffuso anche il dato sulle immatricolazioni di automobili in Europa a giugno. Alle 10:00 si avrà il dato definitivo sull’inflazione italiana di giugno. Mezzora dopo la Banca d’Italia fornirà l’aggiornamento sull’andamento del debito pubblico. Alle 11:00 sarà la volta del saldo della bilancia commerciale europea di maggio. Alle 14:30 dagli Usa arriveranno l’indice dei prezzi alle importazioni di giugno, le vendite al dettaglio di giugno e l’Empire State Index di luglio. Alle 15:15 sapremo la produzione industriale Usa di giugno, mentre alle 16:00 toccherà a vendite e scorte dell’industria a maggio e Indice di fiducia dei consumatori elaborato dall’Università del Michigan di luglio. Da Wall Street sono attese le trimestrali di Blackrock, Citigroup, The Bank of New York Mellon, UnitehHealth Group, Us Bancorp e Wells Fargo.

Ieri Piazza Affari ha chiuso in calo del 3,44% a 20.554 punti. Sul listino principale si è messa in luce Saipem con un +5,7%. Hanno terminato la seduta in rialzo anche Amplifon (+2,1%) e Stm (+0,3%). Telecom Italia ha fatto peggio di tutti con un -6,4%. Superiori ai quattro punti e mezzo percentuali anche i ribassi di Banco Bpm (-5,3%), Bper (-6,2%), Enel (-5,7%), Fineco (-5,1%), Intesa Sanpaolo (-5,5%), Mediobanca (-4,7%), Poste Italiane (-5,1%) e Unicredit (-6,1%). Lo spread tra Btp e Bund è salito a 223 punti base.

