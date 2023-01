ANDAMENTI E TITOLI BORSA ITALIANA OGGI VENERDÌ 20 GENNAIO 2023/ In cerca di rimbalzo

PIAZZA AFFARI CHIUDE LA SETTIMANA

La settimana si chiude con diversi dati macroeconomici in agenda. Alle 8:00 conosceremo l’indice dei prezzi alla produzione tedesco di dicembre e le vendite al dettaglio in Gran Bretagna nello stesso mese. Alle 10:00 l’Istat renderà nota la produzione nelle costruzioni di novembre. Mezzora dopo la Banca d’Italia diffonderà il suo bollettino economico. Alle 16:00 dagli Usa arriverà il numero di case esistenti vendute a dicembre. A Piazza Affari sono attese le trimestrali di Bb Biotech, Casasold e Sit.

ANDAMENTI E TITOLI BORSA ITALIANA OGGI GIOVEDÌ 19 GENNAIO 2023/ Chiusura a -1,75%

Ieri il Ftse Mib ha chiuso in calo dell’1,75% a 25.596 punti. Sul listino principale si è messa in luce Leonardo con un +1,9%. Hanno terminato la seduta in rialzo anche Iveco (+1,6%) e Unicredit (+0,1%). Tenaris ha fatto peggio di tutti con un -4,9%. Superiori ai due punti e mezzo percentuali anche i ribassi di A2A (-3,1%), Cnh Industrial (-3,4%), Interpump (-2,5%), Nexi (-3,2%), Pirelli (-2,7%), Saipem (-3,3%), Stellantis (-2,5%) e Stm (-3,8%). Lo spread tra Btp e Bund è sceso sotto i 173 punti base.

SPY FINANZA/ Il pericolo nascosto nell'apparente tranquillità dei mercati

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI

LEGGI ANCHE:

ANDAMENTI E TITOLI BORSA ITALIANA OGGI MERCOLEDÌ 18 GENNAIO 2023/ Chiusura a +0,27%

© RIPRODUZIONE RISERVATA