ANDAMENTI E TITOLI BORSA ITALIANA OGGI VENERDÌ 26 AGOSTO 2022/ Ultima della settimana

PIAZZA AFFARI GUARDA A JACKSON HOLE

Gli occhi degli investitori sono oggi puntati a Jackson Hole, dove alle 16:00 ora italiana parlerà Jerome Powell. Non mancano comunque dati macroeconomici rilevanti. Alle 8:45 conosceremo la fiducia dei consumatori francesi ad agosto. Alle 10:00 l’Istat renderà noti gli indici di fiducia di consumatori e imprese ad agosto. Alle 14:30 dagli Usa arriveranno le spese e i redditi personali di luglio, insieme alle scorte all’ingrosso nello stesso mese. Alle 16:00 sarà la volta dell’indice di fiducia dei consumatori elaborato dall’Università del Michigan. In giornata è prevista l’emissione di Bot a sei mesi. A mercati chiusi è attesa la decisione di Dbrs in merito al rating del debito sovrano portoghese.

ANDAMENTI E TITOLI BORSA ITALIANA OGGI GIOVEDÌ 25 AGOSTO 2022/ Chiusura a +0,1%

Ieri Piazza Affari ha chiuso in rialzo dello 0,1% a 22.454 punti. Sul listino principale si è messa in luce Eni con un +2,1%. Superiori al punto percentuale anche i rialzi di Cnh Industrial (+1,7%), Exor (+1,8%), Generali (+1,4%), Prysmian (+1,2%), Stm (+1,6%) e Tenaris (+1,8%). Saipem ha fatto peggio di tutti con un -4,6%. Superiori al mezzo punto percentuale anche i ribassi di Azimut (-0,6%), Banca Generali (-0,7%), Banca Mediolanum (-1,3%), Banco Bpm (-2,5%), Bper (-1,5%), Fineco (-1,9%), Intesa Sanpaolo (-1,4%), Iveco (-2,1%), Mediobanca (-0,6%), Nexi (-2,5%), Recordati (-1,5%), Stellantis (-0,7%), Telecom Italia (-1,5%) e Unicredit (-1,6%). Lo spread tra Btp e Bund è sceso sotto i 223 punti base.

"Hedge fund scommettono contro debito Italia"/ Allarme Financial Times "Vulnerabile"

