ANDAMENTI E TITOLI BORSA ITALIANA OGGI VENERDÌ 7 APRILE 2023/ Piazza Affari chiusa

Come tutte le altre principali borse mondiali, anche Piazza Affari oggi resterà chiusa per festività. Non mancheranno, tuttavia, alcuni dati macroeconomici interessanti in agenda. Alle 8:45 dalla Francia arriverà il saldo della bilancia commerciale di febbraio. Alle 10:30 la Banca d’Italia diffonderà il bollettino economico. Alle 14:30 dagli Usa arriverà il tasso di disoccupazione di marzo. Ieri il Ftse Mib ha chiuso in rialzo dell’1,29% a 27.213 punti. Sul listino principale si è messa in luce Enel con un +3,3%. Bene anche Unicredit (+2,8%), Leonardo (+2,7%) e Fineco (+2,6%). Moncler ha fatto peggio di tutti con un -1,5%. Male anche Cnh Industrial (-1,2%), Interpump (-1,1%) e Iveco (-1%). Lo spread tra Btp e Bund è rimasto sopra i 184 punti base.

