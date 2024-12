Arriva da oltreoceano una notizia che riguarda un settore sempre più strategico in Europa, quello dell’energia. AleAnna Inc, una delle aziende emergenti tra quelle leader nel settore energetico in Italia, ha annunciato l’avvenuto completamento della fusione tra Swiftmerge Acquisition Corp. (NASDAQ: IVCP) (“Swiftmerge”), una Special Purpose Acquisition Company, e AleAnna Energy, LLC (“AleAnna Energy”).

Contestualmente, la Swiftmerge ha cambiato il proprio nome appunto in AleAnna Inc, segnando il debutto a partire dal 16 Dicembre 2024 della contrattazione al NASDAQ delle azioni ordinarie di Classe A e dei warrant di AleAnna, con i somboli “ANNA” e “ANNAW”. Il consiglio di amministrazione di Swiftmerge, e l’assemblea generale straordinaria degli azionisti hanno approvato l’operazione all’unanimità il 12 Dicembre 2024, dando il definitivo via libera a questa importante operazione nel settore energetico.

Si tratta del coronamento di un percorso di mesi e che ha visto AleAnna Energy versare oltre 60 milioni di dollari in contanti prima dell’esecuzione dell’Accordo e del Progetto di fusione, portando quindi dagli inizi di giugno a circa 175 milioni di dollari il totale dell’investimento degli – ora – ex azionisti di AleAnna Energy, che hanno trasferito il 100% delle loro partecipazione alla società creata dalla fusione.

Questi investimenti hanno consentito il completamento del collegamento del giacimento di Longanesi (il cui avvio è previsto per il primo trimestre del 2025) e l’acquisizione dei primi asset di “RNG” (Gas Naturale Rinnovabile), finalizzati nel terzo trimestre del 2024, e oltre che coprire le spese per la fusione hanno fornito i fondi per la liquidità aziendale. Alla chiusura della transazione, AleAnna Energy dispone di circa 28 milioni di dollari in contanti e non ha debiti. L’approccio disciplinato alla gestione finanziaria ha permesso ad AleAnna di allocare un capitale significativo in progetti innovativi di esplorazione e sviluppo, preservando al contempo la flessibilità finanziaria.

ALEANNA RESOURCES, UNA LUNGA STORIA NELLO SVILUPPO DI RISORSE IN ITALIA

Aleanna Resources è leader per l’esplorazione e lo sviluppo di risorse energetiche in Italia da oltre 10 anni, vantando infatti uno dei maggiori portafogli di istanze, permessi di esplorazioni e concessioni di produzione nel Bel Paese. Negli anni, ha sviluppato e utilizzato tecniche d’avanguardia per quanto riguarda l’imaging sismico e adottato processi rispettosi per l’ambiente, innovativi e che tengono conto dell’inestimabile patrimonio culturale e ambientale italiano, guadagnandosi un ruolo di primissimo piano per rafforzare l’indipendenza energetica e la crescita economica dell’Italia.

E con ulteriori scoperte di gas naturale a Gradizza e Trava, il già citato avvio di produzione del giacimento Longanesi, e altri 13 progetti in fase di autorizzazione, AleAnna Resources promette di consolidare questo ruolo di leadership di grande responsabilità, anche attraverso l’uso di un approccio innovativo all'”RNG” tra asset convenzionali e rinnovabili in Pianura Padana. Il tutto con un impegno sempre crescente nella riduzione dell’impronta di carbonio europea e l’integrazione di soluzioni energetiche convenzionali e rinnovabili per una maggiore sostenibilità e responsabilità sociale.

I COMMENTI ALL’OPERAZIONE DI FUSIONE

Secondo Marco Brun – Chief Executive Officer di AleAnna -: “Ci troviamo in un momento cruciale nel percorso di AleAnna“. E non solo per quanto riguarda l’incrementare delle attività dell’azienda nel settore del gas naturale rinnovabile e per le ricadute positive dell’avvio della produzione a Longanesi, ma “Grazie all’impareggiabile esperienza del nostro team e all’impatto della fusione aziendale, siamo in una posizione unica per accelerare la crescita, sfruttando le opportunità dell’energia convenzionale e rinnovabile. Questa strategia non solo fornisce valore agli azionisti di AleAnna, ma svolge anche un ruolo chiave nel rimodellare il panorama energetico per le generazioni a venire”.

Dello stesso parere anche Bill Dirks, Consigliere Esecutivo di AleAnna, che ha aggiunto: “Il nostro investimento nelle tecnologie del sottosuolo più innovative ha cambiato le prospettive per AleAnna. Grazie all’utilizzo di immagini sismiche avanzate e all’analisi dei dati all’avanguardia, abbiamo raggiunto un’accuratezza senza precedenti nell’identificazione e nello sviluppo delle risorse di gas naturale in Italia. Questa tecnologia non solo migliora la nostra efficienza operativa, ma garantisce anche che le nostre attività di esplorazione e sviluppo siano condotte in modo responsabile dal punto di vista ambientale, allineandosi al nostro impegno per la sostenibilità e l’innovazione nel settore energetico.”