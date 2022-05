Andrè un amico con le pinne/ Su Rete 4 il film di George Miller

Andrè un amico con le pinne andrà in onda oggi, mercoledì 11 maggio, su Rete 4 a partire dalle ore 16.50. Il film venne girato nel 1994 da George Miller, regista, sceneggiatore e produttore australiano. È conosciuto soprattutto per aver creato e diretto la serie cinematografica di Mad Max: a partire dal primo film, Interceptor e fino al quarto, Mad Max: Fury Road. In quarant’anni di attività, George Miller ha diretto pellicole di commedia fantastica, dramma, thriller-horror e film per famiglie. Nel cast del film troviamo Tina Majorino, Chelsea Field, Shane Meier, Aidan Pendleton, Keith Carradine, Andrea Libman e Jay Brazeau.

Andrè un amico con le pinne, la trama del film: un cucciolo di foca

Il film Andrè un amico con le pinne ha per protagonista la famiglia Whitney e un cucciolo di foca. Tony adotta infatti il cucciolo, rimasto orfano poiché i pescatori del posto hanno ucciso la madre. Terminato lo svezzamento, emerge la vivacità e l’impredibilità di Andrè, che dà molti problemi alla famiglia Whitney.

I danni principali però li hanno i pescatori e, in special modo, Mark Baker, maldisposto verso la famiglia per dissapori passati. Nel giro di poco, Andrè e i Whitney diventano noti poiché i media locali si interessano al caso. Come andrà a finire?

