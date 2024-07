I soliti idioti, diretto da Enrico Lando

La programmazione televisiva di Italia 1 prevede, per la seconda serata di venerdì 26 luglio, a partire dalle ore 23:30, la trasmissione del film di genere commedia I soliti idioti. La pellicola è stata realizzata in Italia nel 2011 da Medusa Film in collaborazione con Sky Cinema, MTV, RDS e Mediaset Premium ed è il primo film tratto da una fortunata sitcom comica andata in onda su MTV, a cui seguiranno i sequel I 2 soliti idioti e I soliti idioti 3 – Il Ritorno. Il film è stato poi distribuito nelle sale cinematografiche da Medusa Film con la regia curata da Enrico Lando, mentre il soggetto e la sceneggiatura sono stati scritti da Martino Ferro, Fabrizio Biggio e Francesco Mandelli.

Il ruolo di direttore della fotografia è stato affidato a Massimo Schiavon, i costumi di scena sono stati confezionati da Nicoletta Ercole, mentre la scenografia il frutto del lavoro di Francesca Fezzi.

I protagonisti del film I soliti idioti che danno il volto a tanti personaggi sono Fabrizio Biggio e Francesco Mandelli. Completano il cast Francesco Sarcina, Valerio Bilello, Madalina Diana Ghenea, Marco Foschi, Gianmarco Tognazzi ed Elisabetta De Palo.

La trama del film I soliti idioti: le avventure di Ruggero e Gianluca

Ne I soliti idioti vengono riportati i divertenti sketch che vedono come protagonista Ruggero e suo figlio Gianluca. In particolare l’uomo si ritrova a fare un sogno in cui viene catapultato nell’antica Roma. In questo contesto, Ruggero è un importante senatore, mentre il figlio Gianluca ovviamente si trova in difficoltà, essendo un gladiatore. Ruggero vorrebbe che il figlio si attivasse per corteggiare la procace Messalina ma il giovane ragazzo non vuole assolutamente saperne, anche perché l’indomani dovrebbe prendere in sposa Fabiana che è stata per tanti anni la sua storica fidanzata.

Proprio sul più bello, Ruggero si sveglia e se la prende naturalmente con il figlio Gianluca reo di non aver voluto seguire i suoi consigli neppure durante il sonno. La realtà è che effettivamente ul figlio sta per convolare a nozze con Fabiana, ma la cosa non sembra piacere più di tanto al padre. Per evitare che il matrimonio abbia luogo, il papà finge di avere un improvviso attacco di una malattia che inventa al momento. Con questa scusa i due non si fermano alla chiesa dove si sarebbe potuta celebrare la santa messa, ma fanno tappa verso Roma dove il bugiardo padre vuol far conoscere al figlio i luoghi dove ha vissuto e dove vorrebbe essere sepolto una volta passato a miglior vita.

In realtà Ruggero non è in fin di vita e sta facendo tutto questo soltanto per poter vincere la scommessa fatta con il suo caro amico. In particolare, la scommessa riguarda la possibilità che Gianluca abbia un incontro sessuale con una modella di nome Irina. Durante il lungo viaggio, Ruggero e il figlio si ritrovano in circostanze molto divertenti, come quando si fermano all’Autogrill. Per poter arrivare più velocemente possibile a Roma Ruggero arriva addirittura a scambiare la sua auto con un’ambulanza, in maniera tale da poter utilizzare la corsia di emergenza in caso di grande traffico.

Durante il viaggio hanno anche un battibecco con un uomo alla guida di un’auto che puntualmente ritrovano in un tabacchino. Ad avere la peggio manco a dirlo sarà lo stesso Gianluca che per far vedere al papà di essere un vero uomo lo affronta in una sorta di duello. Ci saranno tante altre vicende divertenti in cui il povero Gianluca sarà la vittima sacrificale delle stravaganti trovate di papà Ruggero.