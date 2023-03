Andrea Agnelli e Deniz Akalin si sposano?/ Matrimonio entro la primavera: il sì…

Andrea Agnelli e Deniz Akalin presto marito e moglie?

Andrea Agnelli, mette da parte il lavoro, e si dedica alla vita privata, in particolare alla relazione con Deniz Akalin. Il rampollo della famiglia Agnelli e l’ex modella di origini turche stanno insieme dal 2015 ed ora sarebbero pronti a coronare il loro amore con il passo più importante. Secondo quanto fa sapere la rubrica Chicche di gossip pubblicata sul numero del settimanale Chi in edicola dal 29 marzo, la coppia sarebbe pronta per sposarsi. In particolare, Agnelli starebbe organizzando l’imminente matrimonio che dovrebbe svolgersi entro questa primavera.

“L’imprenditore sta organizzando il matrimonio con Deniz Akalin. Le nozze si faranno entro questa primavera. Anzi, le seconde nozze visto che entrambi i promessi sposi hanno un matrimonio con un divorzio nel curriculum”, scrive Chi.

Deniz Akalin, chi è la futura moglie di Andrea Agnelli

Il nome di Deniz Akalin è diventato popolare dopo l’ufficializzazione della storia con Andrea Agnelli. Ex modella, prima di innamorarsi di Andrea Agnelli, è stata sposata con Francesco Calvo, ex responsabile dell’area marketing in seno alla Juventus poi passato al Barcellona con cui ha avuto una figlia, Mila.

Dall’amore con Andrea Agnelli, poi, sono nate Livia Selin e Vera Lin. Insieme ormai da otto anni, ora la coppia sarebbe pronta a coronare la relazione con il matrimonio di cui, tuttavia, non è stata svelata la data nè il luogo in cui dovrebbe essere celebrato.

