Andrea Alessandrini Gentili, marito Elisa D’Ospina/ “Volevo fare il benzinaio o…”

Andrea Alessandrini Gentili è il marito di Elisa D’Ospina, la modella curvy che oggi, in via del tutto eccezionale, sostituirà Bianca Guaccero alla conduzione di “Detto Fatto” su Rai Due. L’uomo è laureato con lode in Scienze della Comunicazione e ha fondato un’agenzia di comunicazione, che risponde al nome di “Alessandrini Gentili Andrea Digital Strategist”, impegnata nel ramo del social media marketing e del web marketing. Sono marito e moglie ormai da circa nove anni, dal momento che il loro “sì” risale al 2011 e la loro intesa di coppia pare funzionare alla grande, anche sotto le lenzuola. In una recente intervista, la ragazza ha commentato: “A 15 ho scoperto il sesso e le sue gioie. Fare l’amore per me è un toccasana, mi mette di buonumore e mi dà energia. Ecco perché non potrei mai rinunciare al sesso”. Sui coniugi, tuttavia, si è allungata l’ombra della malattia, mai confermata dagli stessi però. I sospetti sono nati da un tweet della stessa D’Ospina, in cui si legge: “Ora che la malattia ha un nome impareremo a conoscerla, a conviverci, a metterla da parte quando si farà prepotente e ostacolerà il percorso, a tenerla a bada quando vorrà degli spazi che non le appartengono”.

ANDREA ALESSANDRINI GENTILI, MARITO ELISA D’OSPINA: “A OTTO ANNI SOGNAVO DI FARE IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA”

Andrea Alessandrini Gentili ha raccontato un curioso retroscena sul sito internet della sua agenzia di comunicazione, che risale al periodo in cui il giovane frequentava la scuola primaria. “A otto anni – si legge nel testo pubblicato – scrissi in un tema che da grande avrei voluto fare il benzinaio o il Presidente della Repubblica. Il primo l’ho già fatto qualche estate fa, per il secondo ancora non ho l’età. Nell’attesa, dopo aver conseguito la laurea in Scienze della Comunicazione cum laude mi sono rimboccato le maniche, diventando founder di un’agenzia di comunicazione”. In attesa di sostituire Sergio Mattarella alla guida dello Stato italiano, dunque, Alessandrini Gentili si è concentrato sulla sua attività, che gli sta regalando soddisfazioni importanti. “Ho realizzato eventi di guerrilla marketing, coordinato attività d’ufficio stampa, organizzato eventi e realizzato campagne sia a livello nazionale che internazionale. Negli ultimi anni l’area in cui mi sono maggiormente professionalizzato riguarda le strategie digitali: social media marketing e web marketing”. Infine, lascia i visitatori del suo portale telematico con un’affermazione che esorta indubbiamente alla riflessione: “Quando osservo le nuvole, come da bambino, vedo ancora animarsi figure e oggetti. Dicono che capiti ai soggetti dotati di forte creatività e a quelli un po’ pazzi. Forse lo sono entrambi”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA