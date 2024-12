Anticipazioni Tradimento, prossima puntata del 22 dicembre 2024: Oylum scarcerata

Prosegue l’appuntamento con la nuova dizi turca di Canale5 Tradimento e dalle anticipazioni si scopre che nella quarta puntata, in onda domenica 22 dicembre 2024, Guzide riuscirà a far scarcerare la figlia Oylum e proseguire il processo agli arresti domiciliari. La determinazione di Güzide, che cercherà in tutti modi di salvare Oylum, impressionerà Sezai. Quest’ultimo, da sempre innamorato della giudice, farà di tutto per aiutarla. Nel frattempo, Guzide compierà scelta coraggiosa per salvare Oylum che avrà delle conseguenze molto pesanti.

Dalle anticipazioni Tradimento della prossima puntata si scopre che anche altro figlio causerà problemi a Guzide. Sempre nei guai a causa dei debiti, Ozan pugnalerà accidentalmente Kaan, e per questo motivo finirà sotto il ricatto di Oltan, mentre quest’ultimo farà amicizia con la famiglia Yenersoy solo per sfruttarla a proprio vantaggio contro la famiglia. E poi ancora Oylum, che si avvicinerà sempre di più a Tolga e ancora non rinuncia al suo sogno di andare in America, sta cercando di resistere ai suoi sentimenti. Sarà proprio Tolga a trovare un modo per scagionare Oylum. Tutto diventerà ancora più complicato per Oylum, che cerca di controllare le sue emozioni dopo un momento emozionante con Tolga. In mezzo a tutto questo, Oylum affronterà il pericolo di essere smascherato a causa della sua disattenzione.

Tradimento, anticipazioni prossima puntata del 22 dicembre 2024: Yesim contro Guzide

Dalle anticipazioni Tradimento, prossima puntata del 22 dicembre 2024 si scopre che Yeşim, ubriaca di potere, diventerà nemica di Güzide perché non riuscirà a ottenere ciò che vuole. Le mosse audaci di Yeşim metteranno Güzide in una situazione difficile nella sua vita lavorativa. Assistendo per la prima volta a questo lato della donna che ama, Tarık dovrà affrontare le conseguenze delle sue decisioni sia nella sua vita privata che professionale. Sullo sfondo rimarrà il processo a Oylum con Guzide che cercherà in tutti i modi di dimostrare la colpevolezza di Tim. La prossima puntata di Tradimento andrà in onda domenica 22 dicembre 2024 sempre in prima serata, dalle 21.35 circa.