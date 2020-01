Andrea Altea, assessore ucciso durante caccia cinghiale/ Sardegna, colpito da fucile

Una tragedia assurda è avvenuta questa mattina nella profonda Gallura (Sardegna), sfociata in sangue: Andrea Altea, 43enne assessore al Turismo del Comune di Aggius è rimasto ucciso durante una battuta di caccia al cinghiale colpito da una fucilata. Secondo quanto riportato dai media sardi, le prime ipotesi parlando di un possibile, fatale, colpo di rimbalzo durante la caccia sui terreno che costeggiano la strada per Trinità: l’assessore era molto conosciuto e stimato nel territorio e la notizia della sua morte ha sconvolto la piccola comunità gallurese, stretti tutti attorno alla famiglia che ha perso in modo così assurdo e improvviso il proprio caro. Altea è morto sul colpo, mentre stava facendo il suo hobby preferito ovvero la caccia al cinghiale: resta del tutto sconvolto e senza parole il sindaco Nicola Muzzu che ad Aggius aveva voluto e scelto Andrea come proprio assessore al Turismo, una delle attività di maggior prestigio nell’area nord della Sardegna.

ANDREA ALTEA, TRAGEDIA IN GALLURA

Come riporta La Nuova Sardegna, i dettagli dell’incidente di caccia sono ancora molto poco chiari e non si possono ancora escludere alcuna pista investigativa: sul posto sono intervenuti i carabinieri del nucleo di Tempio Pausania e quelli di Aggius che hanno già sentito i primi testimoni presenti sul posto e che potrebbero aver vist/udito quanto successo al povero assessore al Turismo di Aggius. Diplomato in ragioneria e laureato in economia e commercio, svolgeva la professione di consulente del lavoro, riporta Gallura Oggi nel breve focus dedicato ad Andrea Altea: a livello professionale, dal 2014 aveva avviato una collaborazione con i Borghi Autentici d’Italia tanto da far meritare al comune di Aggius la bandiera arancione del Touring. È stato eletto alle Elezioni Amministrative e nominato assessore al Turismo nella giunta Muzzu. In serata saranno state recuperate tutte le analisi sul terreno dove è avvenuta la tragedia e nei prossimi giorni, assieme agli esami sul cadavere dell’assessore, verranno rese note.

