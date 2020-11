Andrea Antonello è famoso ai più per la sua particolarità ma, soprattutto, perché lui e suo padre si sono imbarcati in un’avventura che ha ispirato un libro e poi un film. La storia di Andrea Antonello, classe 1993, è quella di un bambino normale in una famiglia normale che intorno ai due anni scopre che la sua vita non sarebbe mai stata comune. Andrea è un ragazzo di Castelfranco Veneto nato nel 1993 e che a due anni ha scoperto di essere autistico. E’ a quell’età che inizia ad assumere comportanti irrequieti e strani che hanno portato proprio alla diagnosi di autismo. In quel momento anche la vita del padre Franco Antonello è cambiata perché a quel punto sapeva che ogni giorno avrebbe dovuto combattere per ottenere il suo affetto cambiando le abitudini dell’intera famiglia.

Andrea Antonello, chi è? Ragazzo autistico che ha ispirato Tutto il mio amore folle

In quel momento Franco Antonello ha lasciato la sua azienda di comunicazione ai suoi collaboratori ormai quindici anni fa all’uomo dando vita alla fondazione ‘I bambini delle fate’. Padre e figlio si sono lanciati poi in un entusiasmante viaggio di 3 mesi in America, quello che poi ha ispirato il film. Adesso Andrea Antonello viene seguito dai tutor, lavora alla fondazione con suo padre, partecipa al progetto Aba e ha collaborato anche alla stesura di due libri. Se il suo presente è divertente e un po’ complicato, il suo futuro potrebbe esserlo meno perché quando i genitori vengono a mancare i figli rimandono soli, il padre di questo è certo ed è per questo che ha messo in piedi la sua formazione.



© RIPRODUZIONE RISERVATA