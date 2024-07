Mara Venier, Domenica In sarà rivoluzionata: “Non solo interviste, ma anche cronaca”/ In arrivo un nuovo cast

Mara Venier, rivoluzione a Domenica In: grandi cambiamenti in arrivo

Nella nuova edizione del talk domenicale di Rai1 ne vedremo sicuramente delle belle, visto che la tv di stato ha deciso di regalare una ventata di freschezza a Mara Venier e alla sua storica trasmissione, che almeno per la prossima stagione sarà ancora nelle sue mani. La presentatrice veneta avrà il solito spazio dedicato alle interviste ai personaggi del mondo dello spettacolo, come da tradizione, ma non solo, visto che come rivela Alberto Dandolo sulle colonne del magazine Oggi ci saranno anche degli spazi dedicati ai temi di attualità e alla cronaca rosa, con un nuovo cast corale formato da volti amati che si avvicenderanno nel corso degli anni.

Sonia Bruganelli ufficializza la storia con Angelo Madonia/ Il retroscena: "Paolo Bonolis sta soffrendo"

Domenica In godrà dunque di una rivoluzione a tratti inattesa, ma che sicuramente sarà utile per raccogliere anche altre fette di telespettatori: “Mara Venier sarà anche nella prossima stagione televisiva la regina della domenica pomeriggio di Rai1, con il suo programma che sarà rivoluzionato e oltre alle interviste ci saranno anche talk su attualità e rosa” spiega la nota penna tra le pagine di Oggi.

Serena Bortone sbarca a Mediaset al posto di Myrta Merlino?/ "Per Berlusconi tempi poco maturi"

Non solo Domenica In: la conduttrice pronta per un’altra avventura

L’autunno di Mara Venier sarà decisamente scoppiettante, visto che la conduttrice oltre a condurre il suo amato talk nell’ultimo giorno della settimana sarà impegnata anche su un altro fronte, sempre come spiegato da Alberto Dandolo sul magazine: “Non tutti sanno che è stata scelta dall’Unicef come sua ambasciatrice, sarà lei infatti a condurre la prestigiosa serata di beneficenza Unicef che andrà in onda in prima serata su Rai1 il prossimo autunno” si legge su Oggi e dunque la Zia sarà attesa da una stagione con tanta carne al fuoco.

Adriana Volpe: "Ero una sognatrice, oggi sono più guerriera"/ "Diventare mamma mi ha cambiata"

Nei giorni scorsi Mara Venier ha rilasciato una lunga intervista al Corriere della sera, dove oltre a tornare sulla questione del celebre comunicato letto a Domenica In Speciale Sanremo, si è soffermata su temi ben più intimi e personali: “Sono sempre stata molto insicura, il rivedermi mi inquieta, non mi sopporto. Mentre amo la Mara che sta a casa, che adora cucinare per gli amici, che pulisce, quando mi rivedo truccata, pettinata, con il tailleurino, penso che avrei potuto fare meglio, ho sempre paura di sbagliare” ha confessato la padrona di casa di Domenica In che ha dunque fatto luce sulle sue insicurezze.











© RIPRODUZIONE RISERVATA