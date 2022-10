Andrea Arru, chi è/ Il giovane attore è fidanzato con Flavia Leone di “Di4ri”?

Andrea Arru, chi è il giovane attore sardo

Il giovane attore Andrea Arru, classe 2007, ha esordito a soli 6 anni come modello, sulle passerelle di Ferrè e Armani. Tutto è partito da una foto inviata dai genitori a un’agenzia di Roma. Due giorni dopo la chiamata e poi un susseguirsi di offerte di lavoro. Dopo la moda, è iniziata la carriera di attore. Andrea ha esordito come attore nel film “Glassboy” e in fiction quali “Buongiorno mamma”, con Raoul Bova. Poi ancora come protagonista in “Di4ri“, serie tv per Netflix, e in “That Dirty Black Bag“, serie tv western di grande successo negli Stati Uniti. Da ricordare anche il film poliziesco “Calibro 9” in cui ha interpretato il figlio di Alessio Boni. La svolta nella sua carriera è arrivata con il ruolo di Michele Straziota nella fiction di Canale 5 “Storia di una famiglia perbene” di Stefano Reali. Andrea Arru sarà inoltre Diabolik adolescente in “Diabolik 3“, film per il cinema dei Manetti Bros.

Andrea Arru fidanzato con Flavia Leone?

Nella serie Netflix “Di4ri” Andrea Arru interpreta Pietro Maggi. Nei corridoi della scuola Media Galileo Galilei, Pietro conosce e si innamora di Livia, interpretata da Flavia Leone. I fan della serie si sono chiesti se i due attori stanno insieme anche nella realtà. Qualche mese fa Andrea aveva pubblicato un post su Instagram (poi cancellato) in cui aveva scritto scritto: “Tu che sei tutto quello che volevo”, nella foto lui e Flavia si scambiavano un tenero bacio. Stando alle loro Storie Instagram sembra che Andrea Arru e Flavia Leone continuino a frequentarsi, non più come fidanzati ma solo come amici. I fan della coppia sperano in un ritorno di fiamma…

