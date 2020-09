ANDREA BOCELLI/ Dalle polemiche sul Covid-19 a quelle sulla morte del suo cane Pallina

Andrea Bocelli sarà presente sul palco dei Seat Music Awards: una voce straordinaria sempre capace di impreziosire le kermesse alle quali partecipa, ma al tempo stesso un artista che sta vivendo un momento tormentato fuori dal palco. Prima le polemiche e le accuse di “negazionismo” riguardo alla pandemia di Covid-19: in particolare a Bocelli non è stata perdonata la frase: “Non conosco nessuno che sia stato in terapia intensiva per il coronavirus“, lasciando intendere una diffusione della malattia molto più ristretta rispetto a quella narrata dai media. Le scuse sono bastate solo in parte a calmare le acque, ma ora è arrivata anche una denuncia per negligenza per una vicenda in realtà molto dolorosa per la famiglia Bocelli. La scomparsa del cane pallina, il levriero perduto in mare perché, a quanto sembra dalle ricostruzioni, lasciata sola sulla barca dove si trovavano Bocelli e i componenti della famiglia.

ANDREA BOCELLI OSPITE AI SEAT MUSIC AWARDS