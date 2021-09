Andrea Iannone a Ballando con le Stelle/ “Giulia De Lellis? Una non storia, Belen…”

Andrea Iannone ripartirà, dopo lo stop forzato, il 16 ottobre grazie alla partecipazione alla trasmissione Ballando con le Stelle. Il campione di Moto GP deve rimanere fermo ancora per un anno e mezzo a causa della squalifica di 4 anni subita dopo essere risultato positivo a uno steroide anabolizzante. Iannone confessa di aver accettato l’invito, alquanto bizzarro, che gli è stato offerto da Milly Carlucci proprio per la delicatezza e per la sensibilità che la conduttrice ha riservato al campione.

Milly Carlucci, frecciatina a Raimondo Todaro: "Non parlo di chi non c'è"/ Lui...

Andrea Iannone ha visto nella presentatrice una figura materna in grado di non giudicarlo e di essergli vicino. Il campione ha confessato al giornalista di Chi magazine di non saper muovere un passo di danza e che questa sarà sicuramente una sfida appassionante e difficile. In risposta a quanto dichiarato da Iannone, Milly ha dichiarato che nella sua trasmissione non vuole avere a che fare con i personaggi, ma con le persone. La conduttrice ha anche sottolineato la doppia faccia di questo campione. Lui, come altri, sono fortissimi nelle loro discipline, ma talvolta sono fragili in altri ambiti e hanno bisogno di qualcuno che gli faccia da guida.

Giletti: “Non è l'Arena di mercoledì un rischio”/ “Non l'ho fatto per paura di Fazio”

Andrea Iannone: le relazioni pericolose

Nell’intervista si è fatto cenno, naturalmente, anche ai passati amori del campione. Per parecchi anni, Iannone è stato fidanzato con la bellissima Belen Rodriguez, da poco diventata mamma per la seconda volta (è nata la sua prima figlia femmina dal nome Luna Marì). Poi si è parlato anche della relazione tormentata con Giulia De Lellis che il campione non ha mancato di definire una “non relazione” durata soltanto 5 o 6 mesi. Nell’estate 2020 circolava la voce che il motociclista stesse frequentando Cristina Buccino. Poche settimane più tardi, è stato visto in compagnia di Soleil, ora concorrente del Grande Fratello Vip. Nei primi mesi del 2021, Iannone è stato visto con Natasha Tozzi, figlia del cantante. Ma la relazione non è stata confermata da nessuno.

Feltri, tribunale Catania chiede condanna a 3 anni/ Giornalista “Piuttosto la morte”

Milly Carlucci ha sottolineato che con tutti i partecipanti alla sua trasmissione preferisce non parlare degli avvenimenti privati della loro vita, a meno che non siano i protagonisti a volerne parlare. Tutto ciò che riguarda la sfera privata deve essere trattato con delicatezza e rispetto. Milly non ha mancato di aggiungere di aver capito chiaramente che l’unico, vero amore di Andrea Iannone, imprenditore di successo oltre che atleta, sia e sarà sempre la sua moto.

Andrea Iannone e gli altri protagonisti di Ballando

Nel cast di Ballando con le Stelle ci sono stati molti cambiamenti. Todaro, il maestri di ballo, ha deciso di dire addio alla trasmissione ed è passato a lavorare ad Amici, con Maria De Filippi. Da Amici arriva invece Arisa, amica di Milly. Un altro “cavallo difficile da domare” è Morgan che, assicura Milly, troverà a Ballando un ambiente accogliente e ricco.

Milly Carlucci racconta anche i suoi desideri e progetti per il futuro. Vorrebbe laurearsi in Filosofia o in Sociologia. Ricorda anche il primo incontro con il marito avvenuto quarant’anni fa sotto il suo ufficio, in macchina. Parla della grande ammirazione e dell’amicizia che la lega a Guillermo Mariotto, giudice severo e spesso difficile da capire. La conduttrice lo difende a spada tratta mettendo in luce la sua preparazione, la sua tenacia e soprattutto la preparazione e la capacità di analisi che lo contraddistinguono. Tra Iannone e la Carlucci sembra ci sia una grande intesa e che la presentatrice si sia già affezionata moltissimo al campione di MotoGP. È certo che questa trasmissione darà l’opportunità ad Andrea di rimettersi in pista, anche se non in sella alla sua moto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA