Andrea Carnevale, ex marito Paola Perego/ I figli Giulia e Riccardo, i due nipoti

Andrea Carnevale: il matrimonio con Paola Perego

Andrea Carnevale è l’ex marito di Paola Perego, con cui ha avuto due figli, Giulia (1992) e Riccardo (1996). L’ex calciatore e la conduttrice si sono conosciuti nel 1987 a Venezia: “Dovevamo entrambi ritirare un premio. Prima della cerimonia salgo su un battello e lei era lì, seduta di fronte a me. Incredibile, si vede che era destino. Le ho rotto le scatole per tre, quattro mesi. Poi ci siamo fidanzati. Una bella storia”, ha raccontato l’ex calciatore al Corriere della Sera. Si sono sposati nel luglio del 1990 e nel 1997 hanno divorziato: “Il divorzio è stata una grandissima sconfitta. Credevo al matrimonio per tutta la vita. Me ne ha fatte di corna”, ha spiegato Paola Perego a Francesca Fagnani durante una puntata di Belve. Oggi i due ex coniugi, che sono diventati nonni, mantengono un rapporto sereno: “Tra di noi è rimasta un’amicizia, ci lega un affetto profondo”, ha raccontato la conduttrice un anno fa a Verissimo.

Lucio Presta, marito Paola Perego/ 25 anni insieme: “Quando ha fatto la valigia...”

I figli di Paola Perego e Andrea Carnevale: Giulia e Riccardo

Giulia, la prima figlia di Paola Perego e Andrea Carnevale, ha reso i suoi genitori nonni di due bellissimi bambini: Pietro, nato nel 2018, e Alice, venuta alla luce nel 2022. Lo scorso giugno, Giulia ha sposato lo storico fidanzato Filippo Giovannelli, nella cornice di Sperlonga, a Riva San Rocco, sul litorale laziale. “Diventare nonna è essere mamma due volte. Ho avuto i miei figli molto giovane. Oggi ho una consapevolezza diversa. Sono molto felice per Giulia e Filippo, che saranno due genitori meravigliosi”, aveva detto Paola Perego a Oggi, poco prima della nascita del primo nipote. Il figlio Riccardo, nato poco prima del divorzio dei genitori, ha sofferto di asma quando era piccolo: “Ero sola, con un bambino che non dormiva né di giorno né di notte. È stata durissima. L’assenza di sonno ti fa fare pensieri brutti. Non lo prendevo in braccio per non avere la tentazione di buttarmi con lui dalla finestra”, ha raccontato a Belve.

