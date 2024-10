oLa conduttrice ed ex modella italiana Paola Perego si è raccontata in queste ore ai microfoni del Messaggero ed ha trattato di tanti temi. Della famiglia e non solo, ma soprattutto della sua malattia, rivelando come l’ha scoperta e come è riuscita negli ultimi mesi a risolvere una situazione che poteva diventare molto più difficile.

Paola Perego ha scoperto lo scorso gennaio di avere un tumore al rene e fortunatamente lo ha scoperto in tempo. La donna svelò: “Feci un’ecografia addominale e subito il medico mi consigliò una risonanza. Avrei rimandato, ma mio marito Lucio ha insistito”, e questa cosa è stata molto importante poi per la conduttrice. La donna – ambasciatrice di Tennis e Friends – ha poi proseguito chiarendo:

“La risonanza ha evidenziato un carcinoma papillare maligno di due centimetri. Saperlo in tempo ha fatto si che mi potessero asportare solo una parte del rene”, e i controlli sono stati molto importanti. Da sempre sostenitrice della prevenzione Paola Perego ha chiarito cosi il suo pensiero e ha dato consigli a persone che vivono momenti di difficoltà, spiegando perchè fare i controlli è fondamentale per la propria salute.

Paola Perego e il rapporto con la sua malattia

Paola Perego ha continuato spiegando cosi il suo punto di vista: “La diagnosi è stata uno shock, ma bisogna capire che non si guarisce da soli e che sia inaccettabile rifiutarsi di sottoporsi ai controlli. Tante malattie sono curabili perchè vengono prese in tempo”, la scoperta in tempo ha sicuramente evitato danni più importanti alla donna.

Il cancro è una malattia che negli anni è diventata purtroppo sempre più nota e che le persone faticano ad accettare ed affrontare. Paola – un pò come tante persone che affrontano questa malattia – ha rivelato: “La prima reazione è stata di rifiuto totale, non ci ho creduto e talvolta pensi che il cancro possa accadere solo agli altri e mai a noi”, poi si prova a reagire e Paola è riuscita a farlo anche grazie al suo modo di esporre la vicenda.

A riguardo la donna ha spiegato che ha raccontato cosi la sua malattia agli altri: “Mi dicevano come stai e io gli dicevo della malattia. Alcuni pensavano fosse uno scherzo, ma la verità è che devi dirlo ad alta voce, è importante dire ‘Ho un cancro’, e ammetterlo a te stesso e agli altri”. Paola infine ha chiuso sottolineando che alcuni gli dicevano che sarebbe andato tutto bene ma la realtà è che nessuno può saperlo davvero.

Paola Perego racconta come ha reagito la sua famiglia “La paura vera è arrivata dopo l’intervento”

In queste circostanza è ovviamente fondamentale l’aiuto della famiglia e anche in questo caso tutti sono stati molto vicini a Paola, durante il percorso che lei ha affrontato. Paola Perego ha avuto due figli dalla precedente relazione con l’ex calciatore Carnevale e da anni invece vive la storia con il manager Lucio Presta, sposato dopo undici anni di fidanzamento.

La famiglia è stata fondamentale nel percorso della donna e Paola ha poi proseguito: “Quando Lucio partiva per lavoro mia figlia non voleva lasciarmi sola. Mi chiedeva di dormire da me, fingendo che fosse per se stessa ma sapevo bene la vera motivazione”. Infine riguardo al momento che più l’ha preoccupata, la donna ha continuato:

“La paura vera è arrivata dopo l’intervento, è tornato il timore quando ho dovuto programmare il primo controllo”. Paola ha svelato infine che d’ora in poi – ad ogni controllo – festeggia con una cena in famiglia all’esito positivo. L’operazione è stata dura, ma il supporto della famiglia è stato fondamentale, in particolare del compagno Lucio. Una chiosa finale riguardo le spese e Paola ha sottolineato: “La prevenzione dovrebbe essere gratuita per tutti. Io ho avuto la possibilità di pagare i controlli, ma c’è chi non può e nel caso rischi di restare fregato”.