Andrea Casalino/ Il modello non piace: rischia l’eliminazione dal Grande Fratello Vip?

Andrea Casalino è da pochi giorni entrato nella casa del Grande Fratello Vip ma ha difficoltà a inserirsi nel gruppo, forse perché parla soltanto di palestra. Andrea Casalino ancora non è riuscito a conquistare il pubblico: “Son convinto che se ci fosse stata la Gialappa’s, avrebbe creato un montaggio con tutte le volte che Andrea Casalino, nomina la parola CROSSFIT. Non dice altro”, ha scritto un utente su Twitter. In settimana ha allenato i coinquilini sottoponendoli a 40 minuti di attività fisica, ma non tutti sono riusciti a sopportare la fatica. In molti si chiedono se è un concorrente oppure un personal trainer ingaggiato dalla produzione per allenare gli abitanti della casa. Per il momento non sta facendo emergere la sua personalità e a molti appassionati del reality non piace il modo in cui si pone con gli altri.

Andrea Casalino a rischio eliminazione nella casa del Grande Fratello Vip?

Il modo di Andrea Casalino di proporsi con gli altri lo ha fatto finire dritto al televoto. Amedeo Goria lo ha nominato perché non ha gradito l’insistenza nel litigio con Davide. Alex Belli lo ha nominato sempre per la reazione che ha avuto con Davide, lo stesso attore lo ha nominato perché non gli piace come persona.

Andrea dal canto suo ha nominato Davide perché gli ha detto che vorrebbe farlo fuori. Andrea e Davide sono ai ferri corti, il modello non capisce perché tanto astio nei suoi confronti, in fondo la scorsa settimana a mandare Davide al televoto non è stato soltanto lui ma una buona parte dei coinquilini. Tra Miriana Trevisan, Gianmaria Antinolfi e Nicola Pisu è il personaggio più debole, però sul filo del rasoio potrebbe essere salvato da Gianmaria che in questi giorni chiede ripetutamente di voler uscire dal programma e chissà, il pubblico potrebbe accontentarlo salvando gli altri tre.

