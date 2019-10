Andrea Conti e Martina Zanga presto genitori/ L’annuncio: “Vi sveliamo un segreto…”

Il difensore del Milan Andrea Conti e la compagna Martina Zanga, hanno annunciato, attraverso i loro canali social ufficiali, che sono in attesa di un figlio. Ancora non sanno se sarà una femminuccia oppure un maschietto, ma i due giovani hanno pubblicato una immagine eloquente nella quale posano con il loro adorato cane e svelano che la loro famiglia sta per ingrandirsi: “Ora possiamo svelarvi il nostro piccolo segreto… Maui diventerà il fratellone maggiore, aiutooo!”, si legge. La fidanzata del calciatore rossonero è in attesa da tre mesi e ha mostrato sul suo profilo anche la fotografia dell’ecografia. Entrambi i protagonisti di questa lieta novella, non amano per niente le luci della ribalta. Ecco perché, Conti e la dolce metà mantengono da sempre un basso profilo. Ed infatti, proprio di lei si conosce molto poco.

Andrea Conti e Martina Zanga presto genitori: l’annuncio

Martina Zanga è abbastanza seguita sui social. Su Instagram, per esempio, ha oltre 21mila follower. È una giovane molto semplice con una bellezza acqua e sapone. La fidanzata di Andrea Conti è di Bergamo e ha conosciuto il calciatore proprio nella sua città. È una studentessa della Facoltà di Economia, ama gli animali e in particolar modo i cani dato che nelle sue fotografie postate su Instagram è periodica la presenza del suo amato Weimaraner (anche in compagnia del calciatore). La coppia è molto affiatata e sui social ha annunciato che diventeranno genitori proprio insieme all’inseparabile Maui (il cane). Oltre a studiare Martina si occupa della realizzazione di eventi, tra compleanni e perfino matrimoni. Per gli appassionati del mondo del calcio invece, MilanNews.it segnala di una grande occasione a breve, proprio per il calciatore che presto diventerà papà: “Domenica sera contro il Lecce, il terzino destro sarà Andrea Conti vista la squalifica di Davide Calabria per un turno dopo l’espulsione rimediata nell’ultimo match contro il Genoa. Secondo La Gazzetta dello Sport, si tratta di una grande occasione per l’ex Atalanta, il quale dovrà cercare di non sprecare questa grande chance per mettere in pericolo la titolarità di Calabria”.

