Andrea Damante, il numero di telefono finisce online/ Dalla gaffe a Elisa Visari…

Ore caotiche per Andrea Damante. L’ex tronista di Uomini e Donne si è ritrovato nel mezzo di una situazione spiacevole dopo aver pubblicato per errore il suo numero di telefono. In queste settimane Damante è totalmente preso dal lavoro e presto lo rivedremo in Tv a Guess My Age, il divertente programma di TV8 condotto da Enrico Papi. Proprio nelle ultime ore Damante ha registrato la nuova puntata e, proprio per dimostrare di essere sano ed evitare polemiche di qualsiasi genere, il deejay ha voluto condividere i risultati del tampone per il Covid-19 fatto prima di recarsi sulla scena. L’esito è stato negativo, ed è per questo che Damante ha voluto condividere la notizia sui social. Nel farlo non si è però accorto che sul foglio ci fosse anche il suo numero di cellulare.

Andrea Damante, la nuova fidanzata è Elisa Visari?

Accortosi dell’errore, Andrea Damante ha eliminato immediatamente lo scatto ma era ormai già troppo tardi. Alcuni follower sono infatti riusciti a salvare l’immagine e salvare il suo numero di telefono. È dunque molto probabile che in queste ore sia sommerso da messaggi e telefonate di fan e che sarà dunque costretto a cambiare numero. Intanto di Andrea Damante si parla anche per un altro motivo: la presunta storia d’amore nata con Elisa Visari, modella ed influencer di appena 19 anni. I due sono già stati avvistati insieme e alcuni indizi social confermerebbero che si stiano effettivamente frequentando. Non ci resta che attendere l’annuncio ufficiale dai diretti interessati.



