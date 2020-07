Andrea Damante viola norme anti-Covid/ Serata con “assembramento” e discoteca chiusa!

Andrea Damante torna alla consolle ma senza rispettare le norme imposte ormai da mesi dalla pandemia di Coronavirus. Il fidanzato di Giulia De Lellis è infatti finito al centro di una nuova polemica dopo aver pubblicato su Instagram lo scatto della sua ultima serata. Si tratta di quella tenuta dal dj ad Alba Adriatica, nella celebre discoteca Il Gattopardo. Una serata che è costata casa a Damante ma, soprattutto, al locale che è stato chiuso per ben 5 giorni. Danni causati dal mancato rispetto delle distanze sociali e dalla presenza di un vero e proprio assembramento. Come infatti riporta “Il Centro” “nel locale erano presenti oltre duemila persone, perlopiù molto giovani, fra i 18 e i 22 anni.”, cosa che ha dato il via a tutti i controlli di rito.

Andrea Damante nella polemica dopo la serata in discoteca

Infatti, sempre sulla fonte, si legge che “Il questore di Teramo, Enrico De Simone, a questo punto ha disposto la chiusura per cinque giorni del Gattopardo. Ma il verbale è stato inviato alla Regione, che ha emanato il protocollo di sicurezza per la riapertura delle discoteche, che potrà assegnare fino a 30 giorni di chiusura. Infatti è risultata la violazione dell’ordinanza regionale 74 che prevede protocolli anti Covid-19 e in particolare il divieto di assembramento.” Inutile dire che la vicenda ha sollevato un vero e proprio polverone nei confronti di Andrea Damante, in queste ore sommerso dalle critiche di chi lo accusa di “fregarsene delle conseguenze che un comportamento del genere potrebbe avere su migliaia di persone”. Lui come replicherà?



