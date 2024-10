Per anni la storia tra Andrea Damante e Giulia De Lellis ha tenuto appassionati migliaia di fan, in molti erano curiosi di vedere l’andamento del loro rapporto e una situazione che ha vissuto grandi tira e molla. I due ora hanno preso strade differenti, ma la loro love story è stata una delle più cliccate all’interno del mondo web.

Si sono conosciuti a Uomini e Donne dove è esploso il loro amore e dove hanno cominciato tra le altre cose ad avere successo, poi la storia è finita nonostante un via vai di rumors e i loro rapporti sono diventati sempre più gelidi. Di questo e molto altro ha parlato Giulia De Lellis, intervenuta nel corso del podcast One More Time, pubblicato sul proprio canale TikTok:

“Dopo otto mesi lo rincontro al semaforo non appena arrivo a Milano. E’ sempre andata cosi, ogni volta che ci siamo ritrovati”, l’influencer ha definito questo come ‘la maledizione degli otto mesi‘. Poi ha proseguito: “Ogni otto mesi ovunque io fossi lo ritrovavo, potevo stare in autostrada o fuori al locale, alla fine in un modo o nell’altro capitava che ci rincontravamo”, ha spiegato la famosa influencer, protagonista su Instagram con milioni di follower.

Giulia De Lellis e la storia complicata con Andrea Damante

Quello tra i due è stato un grande amore e Giulia ha proseguito raccontando come da incontri fortuiti i due tornavano nuovamente insieme e ha spiegato: “Ogni volta capitava che ci incontravamo dal nulla, discutevamo e poi tornavamo insieme. Era una cosa che è andata avanti per tanto tempo e possiamo dire che era una cosa di ogni otto mesi”.

Ora sia Andrea che Giulia sono felicemente innamorati di altre persone (l’influencer sta con il rapper Tony Effe) e la De Lellis ha proseguito ricordando il loro amore: “Ero molto innamorata di lui ma semplicemente non lo rispettavo più come uomo”, parole che testimoniano come il rapporto tra i due si è logorato nel tempo ed è finito sicuramente nel peggiore dei modi. D’altronde Giulia ha scritto il libro ‘Le corna stanno bene su tutto’ svelando alcuni retroscena riguardo le difficoltà e i tradimenti della storia con Damante.

Ormai il passato è alle spalle e lei ha concluso nel podcast: “Per la prima volta oggi siamo consapevoli della cosa meravigliosa che ci ha unito e che ci unisce, perchè è innegabile. E’ stato tutto meraviglioso cosi come è stato, abbiamo fatto tutto quello che potevamo fare, siamo davvero in pace”, ha chiuso la showgirl.