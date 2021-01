Andrea De Santis, lettera d’amore a Giulia Orazi/ Flirt a La pupa e il secchione?

Dopo Stephanie e Alessio Guidi, a La pupa e il secchione 2021 sta nascendo un’altra coppia. Stavolta, però, il flirt ha come protagonisti due secchioni: Andrea De Santis e Giulia Orazi. È in particolare il primo a manifestare il suo interesse e a palesarlo nel corso di un confessionale: “Non c’è stato un momento in particolare, io comunque l’avevo già adocchiata ma non mi ci ero mai soffermato. Poi sarà stata una chiacchiera, uno sguardo, un sorriso che mi ha fatto scattare l’interesse.” Sia il pupo Matteo che la sua pupa Jessica si sono effettivamente accorti di questo interesse, così gli consigliano di fare il primo passo. Essendo lei una secchiona e anche molto riservata, consigliano a De Santis di scriverle una lettera.

Andrea De Santis pazzo di Giulia Orazi: nuovo flirt a La pupa e il secchione?

“Essendo una ragazza molto riservata, magari se vado a parlarle di petto si contrae e si chiude come un riccio, invece con la lettera vado sul sicuro.” ammette lo stesso Andrea De Santis, che poi a Matteo confessa “Giulia mi piace quella persona perché è tranquilla, serena, ha un bel sorriso…” Con il timore di poter dover lasciare il programma la sera stessa, il secchione decide dunque di scriverle subito la lettera. “Io provo un sentimento per lei perché è una persona vera, sincera, timida, molto emotiva… mi piacciono questi tipi di persona”, confessa ancora il secchione. Come prenderà Giulia questa dichiarazione?



© RIPRODUZIONE RISERVATA