Andrea Delogu/ Dall’ex marito Francesco Montanari al nuovo fidanzato Luigi Bruno

È Andrea Delogu la nuova ospite di Amadeus per la puntata dei Soliti Ignoti in onda il 9 marzo 2022 su Rai 1. La conduttrice cercherà di indovinare il parente misterioso di questa sera e aggiudicarsi il montepremi da poter poi devolvere in beneficenza. Volto molto amato della Rai, la Delogu è ormai una conduttrice di spicco oltre che un’affermata speaker radiofonica. Schietta nel lavoro come nella vita privata, Andrea non fa mistero delle questioni di cuore che attraversano la sua vita, come il rapporto che ha oggi con l’ex marito Francesco Montanari.

In un’intervista video a La Stampa, la Delogu ha recentemente dichiarato: “Io e Francesco siamo stati insieme sette anni e in un momento importante della nostra vita, di crescita. Io ho sempre pensato che quando ami una persona poi quando finisce la storia, se è stato vero amore non può sparire il sentimento. Io il pensiero di non poterlo più sentire e non sapere come sta non è neppure tangibile come pensiero. Noi ci siamo sposati e una persona così rimarrà sempre parte di te.”

Andrea Delogu, il rapporto con Stefano De Martino e le parole sul nuovo fidanzato

Andrea Delogu racconta di aver vissuto grandi emozioni dal punto di vista amoroso: “Ho avuto delle incredibili, straordinarie, dolorose, folli storie d’amore.” Smentisce, però, la presunta storia d’amore avuta con Stefano De Martino: “Stefano è un amico carissimo che mi è stato vicino anche nel momento della separazione. Di quel gossip ne abbiamo riso tanto”. Oggi non si definisce fidanzata ma, comunque, felicemente impegnata con un ragazzo più giovane, che risponderebbe al nome di Luigi Bruno: “Sto frequentando una persona e sono felice che lui mi stia frequentando e non stia pensando a correre. Bisogna fare le cose a piccoli passi.”, ha infine precisato.

