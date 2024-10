Andrea Delogu: “La cosa più pazza mai fatta? Innamorarmi”

Andrea Delogu, ospite di “Unomattina”, si racconta tra amore, lavoro e futuro. La conduttrice, fidanzata con Luigi Bruno di sedici anni più giovane, racconta: “L’amore c’è. Sono innamorata di un ragazzo straordinario, e devo dire che è strano questo amore perché è stato un po’ osteggiato. Abbiamo una differenza di età. Siamo felici e spero che continui. Io non possiedo il sentimento della gelosia, perché il mio ex marito è un attore, poi lavoro con il pubblico”. E ancora, parlando di relazioni sentimentali, la Delogu spiega: “La cosa più pazza che ho fatto per l’amore? Innamorarmi e avere il coraggio. Ho sofferto molto in amore”.

Andrea Delogu: “La mia paura più grande? Non sapermi spiegare”

Andrea Delogu, parlando di “donne, in cerca di guai”, si dice esattamente affine alla canzone di Zucchero. “Io sono sempre in cerca di guai, sennò mi annoio” spiega a “Uno Mattina”. Poi dice: “Io amo le donne, sono felice quando vedo donne felici. Io ho più sostenitrici donne che uomini: gli uomini guardano più il lato fisico mentre con le donne faccio team“.

Nella vita della conduttrice, di grande successo, non mancano però le paure: “La mia paura più grande è quella di non sapermi spiegare, perché mi è successo in passato. Io sono dislessica, discalculica, disgrafica. Mi è rimasta questa paura da quando ero piccolina. Non riuscendo a spiegarmi bene, ho cercato un’altra via: mi muovo tanto per farmi capire un pochino di più. Questa paura è intrinseca in me, infatti spiego le cose in modo lento, come se parlassi a un bambino”. Infine, per Andrea Delogu un commento sul futuro: “Non sai mai cosa ti capita. Ho tanti progetti tra tv e teatro. So comunque che sarà pieno di persone e questa cosa mi rilassa”.