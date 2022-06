Andrea Delogu imbufalita coi fan/ “La storia del toy boy mi fa incaz*are”

Andrea Delogu volta pagina con Luigi Bruno

Il passato è ormai alle spalle per Andrea Delogu. Dopo due anni difficili e sofferti a causa della separazione con l’attore Francesco Montanari, la presentatrice guarda al futuro con grande gioia e fiducia. Questo grazie anche alla passione sbocciata recentemente con il giovane modello Luigi Bruno, un ragazzo che l’ha conquistata con grande sfrontatezza e intraprendenza. Sarà forse per questo motivo che Andrea Delogu, adesso, vive le sue nuove sfide lavorative e la sua vita con un piglio più sgargiante e spensierato.

Il nuovo fidanzato, evidentemente, l’ha aiutata a voltare pagina e a ritrovare la serenità necessaria. “Quando lo chiamano ‘toy boy’ io mi inc….o. E’ ridicolo. Offensivo per Luigi, che è tutto tranne che un toy boy”, ha però sbottato la Deloglu in un’intervista rilasciata a Vanity Fair.

Andrea Delogu, Luigi e la tv i suoi “nuovi” grandi amori

“In lui trovo una consapevolezza straordinaria che alla fine mi porta a fregarmene”, ha raccontato la presentatrice, che non vuole fare troppi programmi per il futuro, privilegiando il presente. “Che cosa accadrà ora? Non lo dico perché non voglio che nessuno pensi più che sia per sempre. Stare insieme richiede lavoro, per tenere tutto acceso. Niente è dovuto, e pensarlo è uno dei motivi per cui è finita con Francesco“, ha sottolineato. Di sicuro nel suo presente, oltre all’amore per Luigi, c’è la conduzione di Tim Summer Hits, insieme al collega Stefano De Martino. Un programma destinato a lasciare il segno in questa nuova estate musicale.

