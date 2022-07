Andrea Delogu, l’abito sexy fa impazzire il web “Una dea”/ E confessa in diretta “non so andare in bici”

Andrea Delogu, abito super sexy al Tim Summer Hits 2022

Parte il secondo appuntamento col Tim Summer Hits 2022 e tutti gli occhi sono per lei: Andrea Delogu. La conduttrice ha sfoggiato un abito particolarmente sensuale che ha fatto letteralmente impazzire il web. Abito lungo con spacco vertiginoso e ampia scollatura, intrecciata proprio sulla parte del décolleté, che mostra le forme perfette della Delogu.

La conduttrice del Tim Summer Hits 2022 ha monopolizzato l’attenzione del popolo del web nel corso di questa seconda puntata dello show musicale di Rai 2 con la sua bellezza. Tantissimi, infatti, i commenti che su Twitter elogiano la sua bellezza e in tanti si dicono increduli della sua età.

Andrea Delogu e la confessione sulla bici al Tim Summer Hits 2022

C’è chi guardandola in TV la definisce “Una dea”; chi scrive “Ma la Delogu ha 40 anni? Impossibile!” Chi ancora la trova “Perfetta”, “Inutile dirti che sei SPLENDIDA, un sole”, scrive estasiato un altro fan. Andrea Delogu, insomma, conquista tutti con un look super sexy ma mai volgare, e si rende anche protagonista di una confessione simpatica, quando di fronte al pubblico presente a Piazza del Popolo dichiara di non saper guidare la bicicletta, lasciando anche Stefano De Martino un po’ spiazzato.

