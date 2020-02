Andrea Delogu moglie Francesco Montanari/ Quando bacia le altre, prendo a testate…

Andrea Delogu è la moglie di Francesco Montanari, attore ospite su Rai Uno a “Vieni da Me”, trasmissione condotta da Caterina Balivo. L’uomo, durante l’intervista, ha parlato del suo rapporto con la sua consorte, conduttrice radiofonica: “L’ho conosciuta per la prima volta in un locale a Roma, al Testaccio, grazie a un amico comune. Non è stato per lei il classico colpo di fulmine, credevo di non piacerle. Poi, però, abbiamo ballato tantissimo insieme in discoteca. Io scoordinatissimo, impacciato, ma pur di stare con lei… In seguito, l’ho riaccompagnata a casa, le ho sottratto il cellulare e mi sono chiamato, così da avere il suo numero. Mi ha fatto penare tantissimo in fase di corteggiamento, ma alla fine ce l’abbiamo fatta”. Colonna sonora delle nozze? “T’appartengo”, di Ambra Angiolini. “Andrea l’ha intonata al momento delle promesse di matrimonio davanti a tutti, sostenuta dalle tue amiche, concludendo con: ‘Giura!’. In quel momento sarebbe stato impossibile rispondere negativamente”, ha ironizzato l’attore, ribadendo il suo sentimento sincero per la sua dolce metà. Improvvisamente, Caterina Balivo ha aperto il collegamento con Rai Radio 2: dall’altro capo del telefono c’era Andrea Delogu. “Quando Francesco bacia le colleghe per lavoro, io sbatto la testa contro il muro”, ha raccontato la donna, fra le risate del pubblico in studio, concludendo: “Prima di venire in studio da te, Caterina, Francesco mi ha detto che sei la più bella dopo la sottoscritta”. La presentatrice, imbarazzata: “Francesco, perché non me l’hai detto prima?”.

