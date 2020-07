Andrea Delogu piange in diretta i gemellini uccisi/ Lacrime a Rai 1 per Elena e Diego

Commozione a “La Vita in Diretta Estate” da parte della conduttrice Andrea Delogu, che non è riuscita a trattenere le lacrime nel corso della puntata della trasmissione in onda tutti i pomeriggi dalle 16.50 su Rai Uno. Il motivo del pianto della presentatrice è da ricercarsi nella triste vicenda di cronaca che ha per protagonisti i due gemelli di Gessate, Elena e Diego, uccisi dalla furia del padre, Mario Bressi, poi suicidatosi a sua volta. Una notizia che ha scosso l’Italia intera e che ha generato inevitabilmente sgomento in tutta la nazione, così come un senso di naturale vicinanza alla mamma dei due dodicenni, Daniela, trovatasi improvvisamente privata dell’amore dei suoi figli. Una tragedia che ha colpito anche Andrea Delogu, che, con la voce strozzata dal pianto, si è scusata con i telespettatori per il momento di commozione vissuto dopo avere ascoltato le parole pronunciate dalla mamma dei bambini ai loro funerali. Quali? Eccone un estratto: “So che da ora in poi sarete al mio fianco, il vostro sorriso mi terrà compagnia nei momenti di paura. Sono stata fortunata ad essere la vostra mamma e chiedo a tutti di ricordarvi sorridendo, non nelle lacrime. Avrebbero preferito così. Finché saprò ancora emozionarmi sentendo il vostro nome, Elena e Diego, saprò che questa enorme violenza e ingiustizia non ha vinto. Mi mancherete tantissimo”.

