Andrea Delogu/ Rifiutò davvero il marito Francesco Montanari la prima volta?

Andrea Delogu è sposata con Francesco Montanari dal 2016, ma tra i due non è sempre stato tutto rose e fiori. La coppia infatti, pare, si è conosciuta a una festa, ma l’amore non è scoccato subito per la conduttrice. L’attore, noto per il ruolo de Il Libanese nella serie Romanzo Criminale, ha avuto un vero e proprio colpo di fulmine da film durante quella serata. Ha iniziato così a tallonare Andrea che in un primo momento aveva addirittura rifiutato di uscire con lui. Alla fine però non ha ceduto al fascino del bel Francesco e dopo tre anni di fidanzamento i due sono anche diventati marito e moglie.

Andrea Delogu, quella volta che si sono lasciati

Andrea Delogu ha raccontato che durante il fidanzamento le cose con Francesco Montanari, che ora è suo marito, non sono andate sempre bene. A Non disturbare ha rivelato che andare in terapia per loro è stato il passo decisivo verso una seconda chance e anche la possibilità di crescere come coppia. Pare che Francesco abbia lasciato Andrea per ben due volte quando erano semplicemente un coppia e non ancora marito e moglie. Oggi però, e lo vediamo anche dai social network, tra loro c’è un rapporto idilliaco con i fan che li adorano.



