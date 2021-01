“Andrea Delogu e Francesco Montanari si sono lasciati”/ Matrimonio in crisi da mesi..

Andrea Delogu e Francesco Montanari si sono lasciati. A sganciare la “bomba” è Gabriele Parpiglia su Giornalettismo. La conduttrice e l’attore, che si sono sposati nel 2016, starebbero affrontando la loro prima crisi matrimoniale. Agli indizi dei giorni scorsi, in cui Andrea Delogu si è mostrata in una casa diversa da quella in cui vive il marito, si sono aggiunte le conferme dell’esperto di gossip. Un vero e proprio fulmine a ciel sereno per i fan, che di certo non si aspettavano la fine della storia d’amore tra i due. La rottura però non sarebbe recente: risalirebbe a circa due mesi fa, ma sarebbe stata tenuta nascosta per privacy.

Al momento non c’è alcuna conferma o smentita da parte dei diretti interessati. Nessun riferimento da parte della conduttrice, che però ultimamente si è mostrata malinconica sui social e si è immortalata in un’altra abitazione. «Non ha assolutamente voglia di condividere questa notizia. È un momento di dolore personale», scrive Gabriele Parpiglia a proposito dello stato d’animo di Andrea Delogu.

QUANDO ANDREA DELOGU DISSE “FRANCESCO MONTANARI MI HA TRADITO”

Neppure Francesco Montanari si è sbilanciato sui social, del resto è sempre riservato riguardo la propria vita privata. Il matrimonio con Andrea Delogu sarebbe andato in crisi durante il lockdown, ma al momento sono ignote le cause della separazione. I due si sposarono in gran segreto nella primavera del 2016. Fu una cerimonia intima e lontano dai riflettori. Il matrimonio fu celebrato a Roma con familiari e gli amici più stretti. Fino a poco tempo fa si lasciavano andare a delle romantiche dediche via social, quindi nulla faceva pensare ad una crisi coniugale tra la conduttrice e l’attore. Lei comunque fece scalpore qualche mese fa per un’intervista alla trasmissione Belve in cui disse: «Sono sicura che mio marito Francesco mi abbia tradito». Poi spiegò che avevano litigato la sera prima. «Ero arrabbiata, gelosa, c’è stato uno scontro. La mattina sono andata a fare un’intervista per la trasmissione e l’ho fatta da donna arrabbiata. Meglio non intervistare una donna arrabbiata. Ho tirato fuori tutto il nervosismo della sera prima e mi sono lasciata andare». Poi chiese scusa al marito, con cui ora però sarebbe davvero finita.



