Andrea Denver concorrente del GF Vip 6?/ Spunta l’indiscrezione: Signorini…

Andrea Denver sarà un nuovo concorrente del Grande Fratello vip 2021? Il reality show che torna in onda domani, venerdì 7 gennaio, andrà avanti fino al 14 marzo. Dopo gli ultimi ingressi di Barù e Nathalie Caldonazzo che hanno creato nuove dinamiche con la Caldonazzo che ha litigato con Katia Ricciarelli come Lulù Selassiè, pare che nella casa di Cinecittà, entreranno nuovi concorrenti. Oltre al nome di Delia Duran che potrebbe varcare la porta rossa da concorrente dopo averlo fatto per fare una sorpresa al marito Alex Belli, è spuntato anche il nome di un ex vippone ovvero Andrea Denver.

ADRIANA VOLPE SCINTILLE CON ANDREA DENVER/ "Se guardi troppo rimani incinta" e lei...

Concorrente della quarta edizione del Grande Fratello Vip, quella vinta da Paola Di Benedetto e a cui partecipò la stessa Adriana Volpe, opinionista dell’edizione attualmente in onda, Andrea Denver, secondo un’indiscrezione esclusiva di Biccy, potrebbe varcare nuovamente la porta rossa arricchendo il cast del GF Vip 6.

Andrea Denver/ “Anna Wolf? Sono fedele!”, Adriana Volpe emozionata.. (Ogni mattina)

Andrea Denver torna al Grande Fratello Vip?

Durante la sua prima esperienza nella casa del Grande Fratello Vip, Andrea Denver si era distinto per l’educazione e l’eleganza oltre che per la prestanza fisica. Il suo arrivo potrebbe arricchire il cast degli uomini che, attualmente, è formato solo da Barù, Davide Silvestri, Gianmaria Antinolfi, Alessandro Basciano, Giacomo Urtis, Giucas Casella e Manuel Bortuzzo che, però, abbandonerà a breve il reality.

Stando a quello che riporta Biccy, Alfonso Signorini avrebbe già contattato Andrea Denver per farlo tornare al Grande Fratello Vip come Giacomo Urtis, Valeria Marini e la stessa Carmen Russo. Lo stesso Denver, pare, sia favorevole a ripetere l’esperienza anche se l’accordo non sarebbe ancora stato raggiunto.

Andrea Denver: "Crisi con la mia fidanzata Anna Wolf? No"/ "Non vado dalla D'Urso..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA