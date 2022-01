Manuel Bortuzzo lascia il GF Vip/ Il padre Franco: “Dimagrito 7 chili, va malissimo”

Manuel Bortuzzo è davvero pronto ad abbandonare il Grande Fratello Vip. Lo ha annunciato giusto pochi giorni fa, ammettendo di essere pronto a lasciare la Casa tra il 14 e il 17 gennaio. Oggi, però, la conferma del suo abbandono arriva da suo padre Franco Bortuzzo. In un’intervista rilasciata a Fanpage, l’uomo ha rivelato che Manuel, pur lasciando prima il gioco, non incorrerà in alcuna penale: “Nel suo caso è evidente che ci siano motivi di salute”, ha spiegato Bortuzzo, “Manuel è dimagrito 6, 7 chili”.

“Come va? Malissimo…”, ha però esordito l’uomo, palesando subito problemi e confermando che “Manuel torna a casa, il 14 o il 17 gennaio. La motivazione è che è dimagrito tantissimo, ha perso massa muscolare e ha bisogno di tornare ai suoi allenamenti”. Ha dunque sottolineato che: “Lui non si è mai avvicinato alla cucina, ma come vedi c’è la ressa attorno al cibo. Lui non chiede mai nulla, mangia quello che gli viene dato senza discutere. E poi è stanco”.

Franco Bortuzzo conferma l’uscita di Manuel dal GF Vip: “Non si sente più a suo agio”

Non sono soltanto i problemi di salute a mettere in difficoltà Manuel Bortuzzo. Suo padre Franco anzi ha spiegato che: “Il programma era iniziato sotto un certo profilo, ma adesso il mood è un altro e Manuel non si sente più a suo agio”. A pesare soprattutto la mancanza di Aldo Montano: “Adesso che non c’è più Aldo, è molto demotivato. Si era affezionato a lui in maniera incredibile”, ha spiegato il papà di Manuel. “Sicuramente tra loro ci sarà un incontro e non è escluso che sarà proprio Aldo ad andarselo a prendere nella casa”. Ha però negato che c’entri in tutto questo Katia Ricciarelli: “Non è per quello… Manuel non penso sia neanche accorto della sua brutta frase. Sono proprio le dinamiche del gioco che non lo riguardano più”, ha concluso Franco Bortuzzo.

