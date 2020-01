Andrea Denver/ È Barbara Alberti la mina vagante temuta per le nomination? (Grande Fratello Vip)

Andrea Denver ha sganciato una bomba contro Barbara Alberti: i fan del Grande Fratello Vip 4 hanno scoperto in questi giorni che il modello non vedrebbe di buon occhio la scrittrice per un motivo molto particolare. In camera da letto, Andrea ha confidato infatti all’amico Ivan Gonzalez di temere per le nomination a sorpresa: “È una mina vagante perché un giorno puoi essere tu, perché dici una cavolata, capito? È un pericolo, io ho detto una cosa sbagliata la settimana scorsa e sono andato in nomination, è una persona che agisce molto come si sente al momento”. Anche se non ha fatto nomi, Denver sembra riferirsi proprio alla Alberti, vista la sua tendenza a dare voti in base a piccole scaramucce accadute nella casa. Avrà ragione oppure no? Clicca qui per guardare il video di Andrea Denver e Ivan Gonzalez. I due ragazzi intanto temono che in realtà in nomination finisca ‘il professore’, ovvero Aristide Malnati. Entrambi hanno instaurato un legame di amicizia con il papirologo e per loro sarebbe un vero smacco vederlo finire a rischio eliminazione.

Andrea Denver, Grande Fratello Vip 4: lo scontro con Elisa De Panicis

Andrea Denver continua a far discutere fuori e dentro la casa del Grande Fratello Vip 4. Dopo lo scontro/confronto con Elisa De Panicis in puntata, l’attenzione dei fan sul modello non è scemata nelle ultime ore. Anche se in molti casi si tratta di riflettori piuttosto negativi. Ivan Gonzalez a parte, sembra che il ragazza non stia riuscendo ad integrarsi al meglio con gli altri inquilini. Un punto a suo sfavore, soprattutto se si pensa che presto potrebbe ritornare in nomination. Purtroppo per lui, sembra che anche dal punto di vista fisico non riesca a riscuotere un forte successo, visto che non è riuscito a raggiungere il podio di Mister GF Vip, la piccola sfilata che si è tenuta questa settimana. Paola Di Benedetto è fra i concorrenti ad aver drizzato le antenne nei confronti di Andrea, soprattutto alla luce del suo incontro con Elisa. “Ho la coscienza pulita”, le ha detto il modello, “stavo parlando e mi ha interrotto. Poi ha detto la storia del chirichetto […] a Milano, io ammetto di averle detto ‘vediamoci'”. Per l’ex Madre Natura però c’è qualcosa di poco chiaro: come mai la modella ha inventato tutte quelle bugie sul suo conto? “Mi manca un pezzo di questa storia”, ha sentenziato. Clicca qui per guardare il video di Andrea Denver e Paola Di Benedetto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA