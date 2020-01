Grande Fratello Vip 2020, nomination/ Valeria Marini vs Rita Rusic e la caduta di stile di Zequila

La quinta puntata del Grande Fratello Vip 2020, il reality show condotto da Alfonso Signorini ha regalato tantissime emozioni e immancabili colpi di scena. Ad inizio puntata arriva Valeria Marini che, dopo essersi complimentata con il conduttore, entra nella casa per confrontarsi con Rita Rusic. L’incontro tra le due però non regala tanto, anche se la Marini vorrebbe mettere un punto alla cosa per ripartire da zero. “Sono felicissima che ti sei riavvicinata a Vittorio” dice Valeria, “non ho mai detto niente su di te, ho anche simpatia su di te, ti posso anche capire”. Le due donne di Vittorio Cecchi Gori si confrontano con la Marini che precisa “sono sempre dalla parte delle donne, sono dalla parte della verità. Ho incontrato Vittorio in un momento che era difficoltà, l’ho anche aiutato economicamente, ma Rita Rusic ribatte e comincia ad alzare la voce. Sul finale le due si scambiano un bacio, quello di “giuda”, per volere di Signorini e si salutano, ma il peggio deve ancora arrivare. Dopo l’uscita della Marini, infatti, si sentono dei commenti davvero inappropriati da parte di Zequila e l’Elia che definiscono la showgirl sarda un “ces*o colossale”. Le prime emozioni arrivano con la sorpresa per Paolo Ciavarro che parla del rapporto del padre, ma è Fernanda Lessa a regalare al pubblico uno dei momenti più belli della serata. La modella ripercorre uno dei periodi più difficili della sua vita: “Io bevevo tre bottiglie di vino al giorno minimo. Provavo a uscirne e ci ricascavo. A gennaio del 2018, dopo aver visto mio marito piangere, ho smesso. L’ho anche picchiato e quello è stato il giorno in cui ho detto basta. Lui poteva massacrarmi di botte perché è un uomo enorme, ma non si è nemmeno difeso perché è un uomo buono. Io non mi vedevo bella perché c’era marciume dentro. Oggi, a 42 anni, mi sveglio e mi dico ‘Come sei bella perché sei pulita”.

Grande Fratello Vip 2020, le lacrime di Ivan Gonzalez e Antonio Zequila

Durante la puntata anche Ivan Gonzalez riceva una sorpresa da parte dei nonni che portano l’ex tronista di Uomini e Donne a parlare del complicato rapporto con il padre. Un capitolo che porta un altro concorrente a parlare della recente perdita del padre. Si tratta di Antonio Zequila che racconta: “ho perso da poco papà, è stato il Natale più brutto della mia vita. Per due anni ho fatto l’infermiere di mio padre. Per due anni, tutti i giorni prendevo mio padre dal letto e lo mettevo sulla sedia. Quando è morto, finalmente ha smesso di soffrire. Ho portato con me i suoi occhiali e una foto, rimane sempre il mio migliore amico”. Emozioni a parte, arriva il momento delle nomination che questa settimana si svolgono con dei giochi che portano al televoto Carlotta Maggiorana, Fernanda Lessa e Ivan Gonzalez. Tra loro tre solo due andranno al televoto, a decidere i due concorrenti candidati all’eliminazioni sono gli immuni della settimana che, quasi unanimi, salvano Fernanda Lessa. Alla fine al televoto Ivan Gonzalez e Carlotta Maggiorana

