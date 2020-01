Andrea Denver/ Eliminato o basterà Ivan Gonzalez per dimenticare le accuse di Elisa De Panicis?

Andrea Denver teme il peggio e gli ultimi giorni al Gf Vip 4 per lui sono stati più che difficili. Ritrovarsi in nomination con due volti storici del reality non gli fa di certo piacere, soprattutto perché teme che gli altri concorrenti possano non vederlo di buon occhio a causa delle parole dette da Elisa De Panicis prima della sua eliminazione. All’amico Ivan Gonzalez infatti ha confidato di avere paura che il pubblico travisi tutto e che finisca per odiarlo per un qualcosa che non ha commesso. Denver infatti è convinto di aver solo scherzato con la ragazza e di non aver fatto in alcun modo delle strategie per vincere il programma. “Non mi ricordo, poi parliamo di lavoro…”, ha sottolineato all’amico, “Conoscendomi posso… siccome so come è lei… le ho detto così. L’unica cosa che mi ricordo è che le ho detto è […] è che ero ritornato con la mia ragazza, basta nient’altro”.

ANDREA DENVER, LE PAROLE A IVAN GONZALEZ

Andrea quindi non solo non ricorda di aver detto determinate frasi, ma è sicuro che i discorsi fra lui ed Elisa si siano diretti verso altri argomenti, come per esempio la sua ex, con cui era ritornato proprio in quel periodo. “Era una battuta che io avevo fatto in precedenza ad altre persone. L’unico dubbio che mi è sorto è che forse abbia detto una cosa del genere. Poi finito lì. Poi la cosa che avrei detto su di te… zero”, ha ribadito ancora. Andrea Denver ha trascorso gli ultimi giorni al Grande Fratello Vip 4 a cercare di chiarire le cose con Ivan Gonzalez, l’unico che lo ha difeso a spada tratta e che gli crede senza riserve. Le parole di Elisa De Panicis in merito alle presunte strategie del modello continuano a ritornare nella mente del ragazzo, sia per il contenuto, sia perché deluso da quanto accaduto nella puntata dello scorso venerdì.

I DUBBI DI ANDREA DEVER SU ELISA DE PANICIS

“Purtroppo ho un malessere, perché io avevo un rapporto scherzoso con lei, parlavamo moltissimo ma non ho mai fatto strategie”, ha detto a Ivan a bordo piscina. Per lo spagnolo invece è possibile che Elisa abbia travisato un suo modo di fare e che abbia preso sul serio quelle che alla fine magari erano solo delle battute. “Quando è una persona amica che ti accusa ti fa molto riflettere”, dice ancora, “È stato tutto inaspettato, noi qua abbiamo parlato e lei non mi aveva detto nulla, io non sono una persona che fa certi discorsi”. Per Ivan invece potrebbe esserci qualcosa sotto: come mai la De Panicis ha rivelato tutto solo durante la diretta, tra l’altro dopo aver tentato in ogni modo di chiarire con Andrea, visti i loro trascorsi più o meno romantici?



