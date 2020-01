Andrea Denver/ Le liti con Elisa De Panicis non sono finite… (Grande Fratello Vip)

Andrea Denver potrebbe aver avuto un flirt un po’ con tutte le concorrenti del Grande Fratello Vip 4. Nelle prossime ore, Alfonso Signorini potrebbe persino rivelare che in passato c’è stato del tenero anche fra il modello e Barbara Alberti. Il veronese infatti avrebbe avuto un avvicinamento con Rita Rusic prima di entrare nella Casa, anche se i due hanno avuto modo di vedersi subito dopo il reciproco ingresso e i rapporti sono sembrati piuttosto freddi. Forse il conduttore si è sbagliato e in realtà voleva parlare già del flirt fra Andrea e Elisa De Panicis, cosa che non ha esitato a fare durante l’ultima diretta. Peccato che anche in questo caso Denver abbia scelto di smentire tutto, provocando tra l’altro un grande fastidio nella modella. In seguito, Elisa ha scelto di confidarsi con alcuni concorrenti in merito a quanto sarebbe successo fra loro: circa due anni fa, Andrea l’ha invitata a cena con Giulia De Lellis e Andrea Damante, ma lei ha rifiutato. Poi ha lasciato intendere che ci sia stata una sorta di frequentazione di un anno e mezzo. Consapevole di aver toccato dei tasti dolenti, Denver ha deciso intanto di chiedere scusa alla modella: “Sono andato subito a chiarire”, ha spiegato dopo aver aggiunto che non avrebbe voluto rendere noti dei dettagli della sua vita privata. “C’è stata attrazione fisica sicuramente”, ha aggiunto, negando al tempo stesso di aver mai voluto una relazione impegnativa con Elisa.

Grande Fratello Vip, Andrea Denver nega il flirt con Elisa De Panicis

Dopo essere stato presentato con uno squillo di trombe, Andrea Denver avrebbe già dovuto dimostrare al Grande Fratello Vip 4 di non essere il classico bello che balla. Purtroppo il modello fatica ad emergere rispetto a tanti altri del gruppetto e forse è tutto dovuto alla sua mancanza di abitudine a sottostare a certe dinamiche televisive. Per ora, a parte sollevare delle tensioni con Elisa De Panicis, rimane piuttosto nell’ombra e c’è da chiedersi se nei prossimi giorni cambierà strategia oppure rimarrà bloccato in questo limbo senza fine. Non sono da biasimare quindi le case di scommesse, quando vedono poche possibilità che Denver rimanga a lungo nella Casa o che addirittura possa aspirare alla vittoria finale. Per Snai la quota è di 20.00, per Better addirittura di 25.00, mentre Eurobet è più largo di maniche e prevede un 17.00. Numeri di certo non da capogiro, ma che potrebbero cambiare da un momento all’altro. Soprattutto se si considera che l’altro belloccio della casa, Paolo Ciavarro, sta messo pure peggio. Purtroppo il modello ha davvero poco tempo per emergere: i telespettatori di solito si affezionano a uno o più gieffini nel corso delle primissime settimane del reality. Basterà perchè Andrea mostri qualcosa di più della sua personalità?

© RIPRODUZIONE RISERVATA