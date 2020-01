Andrea Denver nega storia con Elisa De Panicis/ Grande Fratello Vip: lei sbotta e…

Con l’ingresso nella Casa del Grande Fratello Vip da parte di Elisa De Panicis, gli equilibri potrebbero incominciare a “vacillare”, specie per Andrea Denver. Il modello infatti, ha parlato di amicizia tra di loro, ma l’influencer non è d’accordo con le sue rivelazioni. Dopo la diretta dello scorso venerdì sera, la ragazza si è confidata con Adriana Volpe e Paolo Ciavarro, raccontando come si sono svolte le cose tra di loro: “Mi invita a cena con Damante e la De Lellis. Io non accetto perché a San Valentino ‘che ci facciamo io e te’? Dico ‘guarda ti manderò una mia amica’”. Nonostante i tentennamenti, la bella Elisa si è lasciata sedurre dal fascino di Denver: “Io ero molto distaccata all’inizio – ha aggiunto-. Poi abbiamo iniziato a vederci ripetutamente. Da Miami ogni tanto sono andata a New York, lui ogni tanto veniva a Miami, perché io vivevo là. Poi ci siamo visti a Milano. Una storiella che va avanti per un anno e mezzo”.

Andrea Denver nega storia con Elisa De Panicis

Tra Andrea Denver ed Elisa De Panicis, non è comunque mai iniziata una storia d’amore seria: “Quando sono scesa a Roma mi dice che mi viene a trovare in albergo, io ho detto ‘no. Ma stiamo scherzando? No assolutamente’. Lui ogni volta ci prova, io dico ‘no’ , perché sto frequentando un’altra persona”. Infine, parlando ad Adriana e Paolo ha lasciato intendere di essere particolarmente arrabbiata con lui, specie per la definizione di “amica” durante la diretta: “Adesso tu in serata dici che sono amica e non c’è stato mai niente? Ti viene l’incavolamento. Poi mi mette sempre a disagio. È tosta la cosa, io accetto di vivere in una casa e fare una convivenza forzata con lui”. Ci sarà un chiarimento tra di loro? Sicuramente potrebbero regalare grandi soddisfazioni al pubblico da casa.

