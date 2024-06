Andrea Denver si è sposato: chi è la moglie Lexi Sundin/ Al matrimonio anche ex del Grande Fratello Vip

Matrimonio Andrea Denver e Lexi Sundin: il sì a Verona

Andrea Denver, modello ed ex concorrente del Grande Fratello Vip, ieri 13 giugno, a Verona, nella Basilica di San Giovanni Battista, ha sposato la modella Lexi Sundin, conosciuta negli Stati Uniti dove entrambi vivono anche se hanno scelto di sposarsi nella città natale di lui. Andrea Denver e Lexi Sundin si sono conosciuti nel 2021 cominciando una relazione che si era interrotta in seguito alla partecipazione di lui ad un reality americano nel corso del quale si era avvicinato ad un’altra ragazza. Concluso il reality, però, Denver si è reso conto di essere innamorato di Lexi da cui è tornata e alla quale lo scorso novembre ha fatto la proposta di matrimonio.

Vittorio Menozzi dopo il Grande Fratello pronto per Amici 2025?/ "Avevo superato i provini ma poi..."

Ieri, così, nella sua Verona, con una cerimonia da favola, i due si sono detti sì alla presenza di amici e parenti che, sui social, hanno condiviso foto e video sia della cerimonia che del ricevimento a cui hanno partecipato anche diversi ex concorrenti del Grande Fratello Vip.

Gli ex del Grande Fratello Vip presenti al matrimonio Andrea Denver e Lexi Sundin

Andrea Denver ha partecipato all’edizione del Grande Fratello Vip vinta da Paola Di Benedetto che, però, non era tra gli invitati al matrimonio del modello con Lexi Sundin così come Adriana Volpe con la quale, all’interno della casa di Cinecittà, era nata una bella amicizia. Tra gli ex concorrenti del Grande Fratello Vip 4, invece, c’erano Fabio Testi, Patrick Ray Pugliese e Aristide Malnati. Al matrimonio, inoltre, c’era anche un ex concorrente della settima edizione del Grande Fratello Vip ovvero Daniele Dal Moro.

Garibaldi esce allo scoperto: "Sono innamorato di Beatrice"/ "Tra noi è scattata questa magia"

Quest’ultimo, anche lui di Verona esattamente come Andrea Denver, è stato tra i primi invitati a condividere sul proprio profilo social le foto del matrimonio. Denver e Dal Moro, entrambi di Verona, sono amici da tempo come aveva spiegato più volte, durante il reality, lo stesso Daniele.











© RIPRODUZIONE RISERVATA