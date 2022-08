Gf vip, Andrea Denver ha una nuova fidanzata/ Scorda Adriana Volpe per Lexi Sundin?

Grande fratello vip 4, Andrea Denver ritrova l’amore

Può dirsi uno dei protagonisti indiscussi del Grande fratello vip 4, dove ha catalizzato l’attenzione mediatica per la sua complicità instaurata con la coinquilina nella Casa, Adriana Volpe, ex conduttrice Rai de I fatti vostri, scatenando così il gossip su una loro liaison amorosa al reality di Canale 5 mentre lei era sposata con Roberto Parli, e ora Andrea Denver ha a quanto pare ritrovato l’amore. All’epoca della sua partecipazione al reality dei vipponi condotto da Alfonso Signorini, Andrea Denver era ufficialmente fidanzato con la modella Anna Wolf, considerata dai più tra gli utenti attivi nel web come una papabile sosia di Chiara Ferragni. E colei che ora passa alla storia del gossip come la nuova fiamma del modello ricorda molto il prototipo di bellezza della consorte di Fedez, Dopo la rottura con Anna Wolf, avvenuta un anno fa circa, Andrea Denver non è rimasto single a lungo, tanto che il giovane modello sembra aver trovato in tempi record il nuovo amore.

Andrea Denver dimentica Adriana Volpe, per la nuova fiamma? Ecco cosa trapela

Non appena ritrovatosi negli Stati Uniti d’America per i nuovi impegni di lavoro, Andrea Denver ha ufficializzato il fidanzamento con la bellissima bionda e dagli occhi verdi, Lexi Sundin, la quale è nativa di New York e farebbe coppia con l’ex Grande fratello vip 4 a partire dallo scorso Marzo. Insomma, Andrea Denver a quanto pare non può più dirsi un uomo sentimentalmente libero, il che di certo non farà impazzire le fan del modello, che avrebbero sperato di sfruttare il periodo di singletudine di lui per potersi fare avanti con un tentativo di avances a lui rivolte, magari anche via social, dove il modello si palesa molto attivo, dato l’importante numero di interazioni e il seguito social che registra dai suo profili social.

Restano tuttavia indelebili le parole di apprezzamento che Andrea Denver ha rivolto ad Adriana Volpe nel corso della loro partecipazione al Grande fratello vip 4, manifestano uno spiccato interesse nei suoi riguardi e senza nascondere che se la conduttrice fosse stata libera lui avrebbe tentato un corteggiamento serrato fino a farla capitolare. Che quindi Denver abbia dimenticato in definitiva Adriana Volpe, tanto da non volerci provare con lei adesso che la conduttrice è protagonista di una rottura con l’ex marito storico?

