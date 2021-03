Andrea Di Carlo, ex fidanzato Arisa/ “È finita, dovevamo sposarci a settembre…”

La cantante Arisa torna a essere single: una notizia che era già filtrata due settimane fa in occasione della partecipazione dell’artista alla puntata sanremese di Domenica In, quando lei stessa aveva ammesso sul palco del teatro Ariston che in amore non tutto stava procedendo a gonfie vele. L’ufficialità della fine della sua storia d’amore con il fidanzato-manager Andrea Di Carlo è stata data da quest’ultimo al settimanale “Oggi”. “Tra me e Arisa è finita – ha dichiarato –. Io ho fatto tanto per lei, l’ho sempre sostenuta in tutti i modi, ma non mi sento riconosciuto da lei come fidanzato”.

ISOLA DEI FAMOSI 2021/ Concorrenti e diretta 15 Marzo: occhi puntati su Tommaso Zorzi

Di Carlo ha poi aggiunto che a Domenica In “hanno mandato in onda un filmato con le mie foto e lei si è messa a piangere, ma non ha neanche pronunciato il mio nome. Io sono innamorato di lei, le ho regalato un anello importante, il 2 settembre avevamo fissato il matrimonio qui a Roma. Domenica sera, dopo l’intervista, è venuta a casa mia, ero deluso e arrabbiato”. Una crisi che non sembra essere risolvibile, data la risolutezza con cui l’uomo pronuncia queste parole, per giunta senza neppure lasciare intravedere un minimo spiraglio di riaccendere la passione con Arisa.

Walter Zenga attacca Stefano Tacconi/ "Cina? Arriva secondo pure lì..."

ARISA, L’EX FIDANZATO: “IL MATRIMONIO È ANNULLATO”

Sempre sulle colonne di “Oggi”, Andrea Di Carlo attacca Arisa: “Non accetto che non voglia parlare di me in pubblico, ho paura che non abbia del tutto dimenticato il suo ex fidanzato. È rimasta a dormire da me, ma alle 2.30 di notte se n’è andata, con la scusa dei suoi cani, anche se a casa sua ci sono due persone che se ne prendono cura”. Insomma, il manager si è esposto parecchio circa la sua relazione con l’artista, sino ad arrivare all’annuncio finale: “Per me è finita, non torno indietro. Il matrimonio è annullato, mi sono ripreso l’anello”. Sempre nello studio di Mara Venier, Arisa aveva spiegato come il testo della sua canzone sanremese “Potevi fare di più” fosse fortemente autobiografico, con Cristiano Malgioglio, ospite d’eccezione, che aveva detto pubblicamente di essere a conoscenza di come la love story della ragazza stesse vivendo un momento critico. Alla luce delle parole pronunciate dal suo ormai ex partner, Malgioglio aveva pienamente ragione…

LEGGI ANCHE:

Filippo Bisciglia vs Pietro Delle Piane/ "Copione a Temptation Island? Mi dicevi..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA