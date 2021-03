Arisa, “Potevi fare di più”/ La sua voce unita al testo di Gigi D’Alessio un duo vincente? (Sanremo 2021)

La partecipazione a Sanremo 2021 di Arisa segna una svolta definitiva nella sua vita di cantante. E non solo ‘di cantante’: in questo periodo, Arisa sta vivendo l’ennesima delle sue metamorfosi artistiche che hanno implicato anche qualche modifica ad aspetti del suo privato. “La mia vita è cambiata”, ha dichiarato la cantante in un’intervista del 4 marzo a Oggi, “mi sono trasferita a Roma per fare Amici, ho conosciuto altre persone, ho un nuovo fidanzato e finalmente credo in me stessa”. Ma la svolta più importante potrebbe arrivare stasera, con la proclamazione del vincitore del Festival. O ‘vincitrice’: è proprio Arisa, infatti, a giocarsi la vittoria di Sanremo insieme a pochi altri favoriti (Ermal Meta, Annalisa, Willie Peyote e i Måneskin). Nella classifica diffusa ieri a fine serata, Arisa si piazza al terzo posto dietro a Ermal Meta (il favorito in termini assoluti) e la ‘sorpresa’ Willie Peyote.

Arisa: “Potevi fare di più è una canzone universale”

In attesa del risultato (le sue aspettative, forse, non sono altissime), Arisa ha parlato di Potevi fare di più, la canzone scritta per lei da Gigi D’Alessio con cui è in gara a Sanremo. Lei non la definirebbe ‘autobiografica’; sarebbe riduttivo. “È universale, la fiamma della passione che si spegne l’abbiamo vissuta tutti”, spiega. Questa fiamma ha saputo catturata, Gigi, il suo autore, condensandola poi tra le righe del testo: “L’ha assorbita dalle donne che gli sono state vicine. Abbiamo chiacchierato tanto e ci siamo raccontati. Quando è arrivata questa canzone mi sono commossa”. I due si conoscono da tempo, ma questa collaborazione gli ha dato modo di approfondire ancora di più il loro rapporto: “Mi ha invitata nel suo show su Rai 1 nel 2010”, racconta Arisa. “Sono stata anche a casa sua. Mi è sempre sembrato un gran signore, una persona di grandi sentimenti e valori”.

I nuovi progetti di Arisa

Questa, per Arisa, è la settima partecipazione a Sanremo. Lei non ha mai negato di esserne in qualche modo ‘dipendente’: “Bisogna restituire quello che si è avuto”, sostiene, “ma soprattutto voglio tornare a fare il mio lavoro a gonfie vele, e non rinunciare a Sanremo, che è la festa di noi italiani, come i Mondiali, come il Capodanno in tv, anzi di più”. Dopo Sanremo, uscirà un ep contenente un brano di un genere inedito, almeno per quanto la riguarda: “Una canzone interamente scritta da me in napoletano”, annuncia. Come si vede tra dieci anni? “Mi vedo con i capelli lunghissimi, ancora più appiccicati alla testa di ora, e le unghie chilometriche. Ma soprattutto mi vedo mentre sorrido, abbraccio, canto e cucino”.



