Andrea di Carlo, fidanzato di Arisa?/ Gossip e baci ma la conferma..

L’ultimo scatto postato da Andrea di Carlo sul suo profilo Instagram è quello di un bacio dato a delle labbra che sono riconoscibilissime ovvero quelle di Arisa. Da quel giorno è scoppiato il caos perché per molti questa è stata una conferma dei rumors che circolano da un po’ e che parlano proprio di una loro liason lunga ormai da qualche tempo. Arisa ospite ad Amici 20 proprio durante una discussione con Rudy Zerbi che ha nominato un misterioso fidanzato, ha fatto un passo indietro sottolineando di essere single e invitando, in qualche modo, il suo vicino di banco a non proseguire su quella strada. Che sia proprio il manager Andrea di Carlo il misterioso innamorato di Arisa? Al momento non vi è conferma ufficiale se non questo bacio accolto con like e cuori da parte dei suoi fan ma il resto è un assordante silenzio.

Andrea di Carlo, fidanzato di Arisa? Lei è lanciatissima in tv tra Amici e Sanremo 2021, e lui…

Ma chi è il fortunato? Andrea Di Carlo è un agente di volti di spettacolo (tra le sue fila c’è anche Can Yaman) e autore televisivo che proprio fino a qualche giorno fa era dietro le quinte di Oggi è un altro giorno, il talk del pomeriggio di Rai1 almeno fino a quando tutto è finito in polemiche per via di un suo possibile conflitto di interessi tra il suo lavoro di agente e quello di autore della trasmissione. Alla fine sembra che lui stesso abbia deciso di lasciare la trasmissione non prima di aver detto la sua sui social: “Grazie a Stefano Coletta (tu sai). Ai miei colleghi auguro un buon Natale e li stringo uno ad uno. Ora finalmente i mascalzoni potranno dedicarsi ad altro ma a loro auguro di essere felici almeno la metà di quando sono felice io. Cara Rai1, ti abbraccio come un figlio abbraccia la propria mamma”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA