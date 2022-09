Andrea, fidanzato Elenoire Casalegno/ Relazione al capolinea?

Andrea: chi è l’ultimo fidanzato di Elenoire Casalegno

L’ultima relazione nota di Elenoire Casalegno risale al 2019: la conduttrice ha frequentato un uomo di nome Andrea, estraneo al mondo dello spettacolo. “Posso solo dire che è arrivato in un momento inaspettato della mia vita, dove non cercavo una relazione perché stavo bene da sola. Però è una delle poche persone nella mia vita con cui riesco a rilassarmi: per la prima volta non sono io che devo sobbarcarmi la responsabilità di tutta la storia”, ha raccontato tempo fa al settimanale F. E ha aggiunto: “In passato il maschio ero io nella coppia, quella che portava avanti la relazione da sola, e se non si è in due non si va da nessuna parte”. Tra gli amori passati di Elenoire Casalegno ricordiamo dj Ringo (padre della figlia Swami) Vittorio Sgarbi, Omar Pedrini e Sebastiano Lombardi, suo marito dal 2014 al 2017.

Elenoire Casalegno e Andrea: stanno ancora insieme?

Qualche tempo fa, intervista dal settimanale Intimità, Elenoire Casalegno ha parlato della sua ultima relazione: “Grazie ad Andrea oggi sono una donna serena… si fa carico dei miei pensieri più complessi”. Andrea, di cui non si conosce il cognome, è un broker finanziario. Al momento, però, non si conosce però la loro situazione sentimentale, se la storia sia giunta al capolinea o se stiano ancora insieme. La Casalegno è molto riservata e sui social non condivide foto della sua vita privata e sentimentale. Sul suo profilo Instagram, infatti, si trovano molte selfie, foto di lavoro e qualche collaborazione. Secondo il Corriere della Sera, la relazione tra Elenorie Casalegno e Andrea si è conclusa.

