C’è anche Elenoire Casalegno tra le protagoniste dell’appuntamento del sabato pomeriggio di Verissimo, il rotocalco condotto da Silvia Toffanin su Canale 5. La conduttrice è pronta a raccontarsi a cuore aperto in una lunga intervista tra vita privata e professionale. Dal grande successo nel mondo della come modella ai primi programmi come Jammin, Festivalbar, Stelle della musica fino alle collaborazioni con mostri sacri del piccolo schermo come Riamondo Vianello. Sono tantissimi i programmi che l’hanno vista protagonista nel corso della sua lunghissima carriera: da Mai dire gol a Scherzi a parte fino a Mistero e La vita in diretta. Ultimamente è tornata alla ribalta come invita de L’Isola dei Famosi riscuotendo un notevole riscontro al punto che il suo nome è tra i più accreditati come conduttrice dell’edizione 2025.

Intervistata da Il messaggero, Elenoire Casalegno parlando della sua carriera ha rivelato di non essere mai scesa a compromessi, ma di andare sempre dritta per la sua strada. “Dico sempre la verità, la mia ovviamente, quando la gente quasi sempre non ha alcuna voglia di sentirsela dire” ha detto la conduttrice.

Elenoire Casalegno, il segreto del suo successo: “essere me stessa”

Il segreto del successo di Elenoire Casalegno è stato sicuramente quello di essere sempre se stessa senza mai accettare accorciatoie o strade facili. “Nel mio mondo, come in tutti gli altri, c’è chi li propone e c’è chi ogni giorno li accetta. Io non l’ho fatto perché mi sarei sentita sminuita” – ha detto la conduttrice che negli anni non è mai cambiata nonostante il successo. “Essere me stessa. Sono orgogliosa perché ho faticato e sofferto tanto per venir fuori per quello che sono” – ha detto la showgirl che oggi è tornata anche ad amare dopo una serie di storie d’amore andate male e un matrimonio naufragato.

“Pensavo di restare sola e invece qualche mese fa ho incontrato un uomo con cui vivo una bella relazione” – ha detto Elenoire Casalegno ospite di Monica Setta a “Storie di donne al bivio” convivendo la sua grande gioia!