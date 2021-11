Andrea Iannone, bacio a Lucrezia Lando?/ “Chiedete a loro”, Milly non si esprime ma..

Andrea Iannone e Lucrezia Lando protagonisti di Ballando con le Stelle 2021, dentro e fuori dal palco. La coppia sta lasciando il segno dal punto di vista del ballo e dell’intrattenimento, ma nel corso della settimane ha alimentato a suo malgrado alcune voci di gossip che li ha riguardati. Tra coccole, carniere e baci i fan del programma sono convinti che il loro feeling possa sbocciare in qualcosa in più di una semplice amicizia una volta finito il programma. Intercettato dai microfoni de La vita in diretta, tuttavia, il motociclista ha minimizzato tutto con una simpatica battuta: “Sì, ci stiamo sposando e Lucrezia è già incinta”.

Quindi è stata la conduttrice di Ballando con le Stelle, Milly Carlucci, in una intervista a Il Tempo, ad alimentare i rumors sulla coppia, sorvolando sul possibile bacio che ha fatto chiacchierare non poco il pubblico: “Questa è una di quelle cose su cui preferisco non esprimermi… Essendo fatti molto personali, bisognerebbe chiederlo ai diretti interessati come stanno le cose”, le sue parole.

