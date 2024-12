Milly Carlucci silenzio rotto su Guillermo Mariotto: “Molestie al ballerino? Simone Iannuzzi nemmeno se n’è accorto”

Finito nel mirino delle critiche e delle bufere per la sua ‘fuga’ da Ballando con le stelle 2024 nelle scorse ore si è abbattuta una nuova tegola su Guillermo Mariotto, accusato di molestie ad un ballerino da una deputata di Forza Italia, Susanna Donatella Campione, sulla base di un video in cui si vede il giurato e stilista venezuelano allontanarsi con Amanda Lear ed suoi ballerini e sfiorare le parti intime di un ballerino, il punto è però capire se il gesto è intenzionale o causale. Dopo Selvaggia Lucarelli anche Milly Carlucci ha rotto il silenzio e difeso a spada tratta Guillermo Mariotto.

Guillermo Mariotto fuori da Ballando con le stelle?/ "La Rai vuole espellerlo, ecco chi prende il suo posto"

“Ma lì è chiaro che avesse solo perso l’equilibrio, non scherziamo. Se ci fosse stato qualcosa di scorretto sarebbe subito esploso.” ha ammesso Milly Carlucci in una lunga intervista al Corriere della Sera smorzando subito le accuse di molestie a Mariotto e poi ha aggiunto che il ballerino stesso, a cui hanno chiesto ovviamente la sua versione ha negato che si è tratta di molestia: “Senza contare che poi abbiamo chiesto direttamente al ballerino, Simone Iannuzzi, che nemmeno si era accorto: ha detto che quando gli hanno fatto vedere il video si è messo a ridere” Per Milly Carlucci si è tratto di un incidente e su questo non ha dubbi.

Guillermo Mariotto nel caos: molestie a un ballerino? Selvaggia Lucarelli lo difende/ "Ecco da che parte sto"

Guillermo Mariotto escluso da Ballando con le stelle 2024 dopo la ‘fuga’? Milly Carlucci durissima

Se da una parte ha minimizzato sulle presunte molestie, dall’altra Milly Carlucci è stata durissima sulla ‘fuga’ di Guillermo Mariotto da Ballando con le stelle 2024 durante la diretta di sabato 30 novembre 2024. Durante l’intervista la padrona di casa dello show di Rai 1 ha definito gravissimo il suo comportamento: “Però quello che è successo è molto grave: ha abbandonato lo studio di un programma importante di Rai1, non la mia festa di compleanno. Nelle prossime ore dovremo parlare con la Rai e capire che fare.” E poi ancora ha aggiunto: “Guillermo, che non ho ancora sentito, dovrà dare spiegazioni e spero che riesca a chiarire. Ma la libertà di movimento ora è limitata: c’è un certo modo di comportarsi davanti al pubblico che va rispettato.” E nel frattempo le voci di un’esclusione di Guillermo Mariotto da Ballando 2024 si fanno sempre più insistenti ed è spuntato persino il nome del possibile sostituto.